3

Брэд Стивенс о межсезонье «Селтикс»: «Это было не самое веселое лето»

Президент «Бостона» объяснил, почему клуб пошел на «перезагрузку» этим летом.

«Прежде всего, мы столкнулись с потенциальным налогом, с которым до нас никто не сталкивался. Конечно, главным фактором был не сам налог, а ограничения, связанные со вторым жестким потолком. Но это все равно была огромная сумма.

Наши владельцы – и прошлые, и нынешние – всегда были готовы тратить, но, на мой взгляд, имело смысл перестроиться даже с этой точки зрения.

Если ты решаешь перезагрузиться, твоя цель – сохранить возможность действовать гибко, когда появится шанс. Мы прошли через это. Мы знали, что это грядет. И, знаете, это было не самое веселое лето для генерального менеджера или сотрудника фронт-офиса.

Но мы знали, что это часть расплаты за то, что мы пошли «ва-банк» в последние годы, и теперь должны обеспечить себе возможность оставаться конкурентоспособными вокруг нашего молодого и по-прежнему очень сильного ядра», – сказал Брэд Стивенс.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?358 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
logoБостон
logoБрэд Стивенс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Деррик Уайт о Тейтуме: «Выглядит так, будто готов выйти в завтрашнем матче»
1сегодня, 06:28
Маззулла о победителе в драке с Джейленом Брауном: «Если я почувствую приближение смерти, вы уйдете вместе со мной»
19 октября, 05:17
Готовность Джейлена Брауна к первому матчу «регулярки» пока не подтверждена
17 октября, 19:22
Главные новости
Брайан Уиндхорст: «Все делают вид, что этого не было. Но вы должны понимать: Яннис фактически сказал, что хочет играть за «Никс»
7 минут назад
НБА возвращается! «Оклахома» примет «Хьюстон» в первом матче сезона, «Лейкерс» сыграют с «Голден Стэйт»
5734 минуты назад
Яннис Адетокумбо о «Милуоки»: «Мы не фавориты, но станем проблемой для других команд»
136 минут назад
Жорди Фернандес об игровом времени Егора Дёмина: «Мы должны быть осторожны. Будем постепенно наращивать его нагрузку»
59 минут назад
Леброн Джеймс: «Кливленд» под самым большим давлением из всех команд перед началом сезона»
5сегодня, 18:48
«Олимпиакос» предлагает Джареду Батлеру двухлетний контракт на 3 млн долларов
1сегодня, 18:21
«Майами» не сделал Тайлeру Хирро конкретного предложения по продлению контракта (Miami Herald)
2сегодня, 18:01
Эйс Бэйли может не сыграть в матче «Юты» против «Клипперс»
сегодня, 17:38
Лука Дончич: «Наша цель – выиграть чемпионский титул»
7сегодня, 17:03
Алперен Шенгюн о Кевине Дюрэнте: «Он пришел голодным до побед»
2сегодня, 16:45
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. Трехочковый Энтони Брауна под сирену помог «Бешикташу» обыграть «Ульм», «Арис» уступил «Манресу» и другие результаты
54 минуты назад
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» уступила МБА, курское «Динамо» разгромило московское и другие результаты
сегодня, 18:06
Шакил Маккиссик полностью восстановился и готов сыграть с «Баварией»
сегодня, 15:04
Ришон Холмс может пропустить матч Евролиги с «Виртусом»
сегодня, 14:52
«Реал» сыграет с «Маккаби» без Серхио Юля, Андреса Фелиса и Бруну Фернанду
сегодня, 13:16
Зоран Лукич: «МБА-МАИ будет как минимум в пятерке лучших»
3сегодня, 11:53
Купер Флэгг – самый молодой игрок НБА сезона-2025/26
сегодня, 11:37
Юки Кавамура останется с «Чикаго» на время восстановления после травмы
сегодня, 08:59
Ян Ханьсэнь приобрел подержанный BMW X5, сдав на водительские права
7сегодня, 08:40
Бобан Марьянович: «Каждый раз, когда у тебя плохое настроение, ты смотришь лучшие моменты Расселла Уэстбрука»
5сегодня, 08:24