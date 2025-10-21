Брэд Стивенс о межсезонье «Селтикс»: «Это было не самое веселое лето»

Президент «Бостона» объяснил, почему клуб пошел на «перезагрузку» этим летом.

«Прежде всего, мы столкнулись с потенциальным налогом, с которым до нас никто не сталкивался. Конечно, главным фактором был не сам налог, а ограничения, связанные со вторым жестким потолком. Но это все равно была огромная сумма.

Наши владельцы – и прошлые, и нынешние – всегда были готовы тратить, но, на мой взгляд, имело смысл перестроиться даже с этой точки зрения.

Если ты решаешь перезагрузиться, твоя цель – сохранить возможность действовать гибко, когда появится шанс. Мы прошли через это. Мы знали, что это грядет. И, знаете, это было не самое веселое лето для генерального менеджера или сотрудника фронт-офиса.

Но мы знали, что это часть расплаты за то, что мы пошли «ва-банк» в последние годы, и теперь должны обеспечить себе возможность оставаться конкурентоспособными вокруг нашего молодого и по-прежнему очень сильного ядра», – сказал Брэд Стивенс .