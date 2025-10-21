Зоран Лукич: «МБА-МАИ будет как минимум в пятерке лучших»

Главный тренер сборной России проанализировал старт сезона Единой лиги.

«Кто больше всего впечатлил в первых играх? У УНИКСа подобралась очень сильная команда. Пока казанцы показывают самую уверенную игру в чемпионате. Складывается впечатление, что они угадали со всеми приглашенными иностранцами. Еще бы выделил МБА-МАИ. У москвичей приличный состав, плюс в последний момент добавился Андрей Зубков. Ожидаю, что они будут как минимум в пятерке лучших.

Видно, что у «Самары», «Енисея » и «Пари НН» есть определенные проблемы. Бюджет не позволил им провести летнюю селекцию, которая бы позволяла уверенно смотреть в будущее. Видно, что этим трем клубам сейчас нелегко и будет нелегко на протяжении всего чемпионата», – сказал Лукич .

УНИКС идет на первом месте в таблице и является единственным клубом, еще не проигравшим ни одного матча в сезоне (5-0).

МБА-МАИ делит второе место с ЦСКА, имея результат 4-1.