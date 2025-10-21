4

Джаред Батлер перейдет в «Олимпиакос»

25-летний американец пополнит состав греческого клуба.

Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, Джаред Батлер принял предложение «Олимпиакоса» и впервые в карьеры будет играть в Евролиге.

Ранее стало известно, что греческий клуб предложил разыгрывающему двухлетний контракт на сумму 3 млн долларов, в котором также предусмотрены бонусы.

В сезоне-2024/25 Батлер выступал в НБА за «Филадельфию» и «Вашингтон», принял участие в 60 матчах и в среднем набирал 9 очков, 1,8 подбора и 3,7 передачи за 17 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
logoДжаред Батлер
logoОлимпиакос
logoчемпионат Греции
logoЕвролига
переходы
