Брайан Уиндхорст: «Все делают вид, что этого не было. Но вы должны понимать: Яннис фактически сказал, что хочет играть за «Никс»
«Я знаю, что все пытаются закрыть глаза и делать вид, что этого не было. Но вы должны понимать: Яннис фактически сказал, что хочет играть за «Никс». Они ждали 15 лет, чтобы кто-то, наконец, сказал, что хочет играть за «Нью-Йорк».
Понятно, что сейчас он говорит о преданности «Милуоки» и все такое, но никто не опровергал те слухи. Переговоры велись. У «Никс» был шанс получить Янниса, но они им не воспользовались – либо потому, что их предложение было недостаточным, либо потому, что они верят в нынешний состав, и это абсолютно приемлемая позиция. Возможно, у них сейчас лучшая команда.
Я лишь говорю, что при определенных обстоятельствах «Никс» могли бы получить Янниса, но из-за своих предыдущих инвестиций и веры в команду, они этого не сделали. А значит, они теперь обязаны выиграть титул в этом году», – сказал Брайан Уиндхорст.