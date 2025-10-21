  • Спортс
0

Брайан Уиндхорст: «Все делают вид, что этого не было. Но вы должны понимать: Яннис фактически сказал, что хочет играть за «Никс»

Эксперт ESPN высказался о возможно переходе Янниса Адетокумбо в «Нью-Йорк».

«Я знаю, что все пытаются закрыть глаза и делать вид, что этого не было. Но вы должны понимать: Яннис фактически сказал, что хочет играть за «Никс». Они ждали 15 лет, чтобы кто-то, наконец, сказал, что хочет играть за «Нью-Йорк».

Понятно, что сейчас он говорит о преданности «Милуоки» и все такое, но никто не опровергал те слухи. Переговоры велись. У «Никс» был шанс получить Янниса, но они им не воспользовались – либо потому, что их предложение было недостаточным, либо потому, что они верят в нынешний состав, и это абсолютно приемлемая позиция. Возможно, у них сейчас лучшая команда.

Я лишь говорю, что при определенных обстоятельствах «Никс» могли бы получить Янниса, но из-за своих предыдущих инвестиций и веры в команду, они этого не сделали. А значит, они теперь обязаны выиграть титул в этом году», – сказал Брайан Уиндхорст.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?358 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBACentral в соцсети X
logoЯннис Адетокумбо
logoНью-Йорк
logoНБА
Брайан Уиндхорст
logoМилуоки
