  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Жорди Фернандес об игровом времени Егора Дёмина: «Мы должны быть осторожны. Будем постепенно наращивать его нагрузку»
0

Жорди Фернандес об игровом времени Егора Дёмина: «Мы должны быть осторожны. Будем постепенно наращивать его нагрузку»

Тренер «Нетс» сообщил, что клуб будет действовать осторожно с нагрузкой Дёмина.

«Я не могу назвать вам точное количество минут, но мы должны быть осторожны. Будем постепенно наращивать его нагрузку. Это очень важно для нас», – заявил Жорди Фернандес.

Егор Дёмин получил разрыв подошвенной фасции во время Летней лиги НБА. Из-за травмы российский разыгрывающий смог принять участие лишь в одном предсезонном матче – против «Торонто», в котором за 19 минут набрал 14 очков, сделал 5 подборов и 1 передачу.

23 октября «Бруклин» сыграет против «Шарлотт» в своем первом матче нового сезона НБА. Начало матча – 02.00 по московскому времени.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?355 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналист Эрика Слэйтера в соцсети X
logoЕгор Дёмин
logoБруклин
logoНБА
Жорди Фернандес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егор Дёмин: «Сколько попыток нужно обычному человеку, чтобы забить против защитника из НБА? Миллиарды»
52сегодня, 09:51
Егор Дёмин о первой майке НБА: «Ди-Уэйд»
19 октября, 04:11
Егор Дёмин вышел в предсезонке суперуверенным в себе: 14 очков за 19 минут
718 октября, 22:30
Главные новости
Брайан Уиндхорст: «Все делают вид, что этого не было. Но вы должны понимать: Яннис фактически сказал, что хочет играть за «Никс»
2 минуты назад
НБА возвращается! «Оклахома» примет «Хьюстон» в первом матче сезона, «Лейкерс» сыграют с «Голден Стэйт»
5529 минут назад
Яннис Адетокумбо о «Милуоки»: «Мы не фавориты, но станем проблемой для других команд»
131 минуту назад
Брэд Стивенс о межсезонье «Селтикс»: «Это было не самое веселое лето»
3сегодня, 19:13
Леброн Джеймс: «Кливленд» под самым большим давлением из всех команд перед началом сезона»
4сегодня, 18:48
«Олимпиакос» предлагает Джареду Батлеру двухлетний контракт на 3 млн долларов
1сегодня, 18:21
«Майами» не сделал Тайлeру Хирро конкретного предложения по продлению контракта (Miami Herald)
2сегодня, 18:01
Эйс Бэйли может не сыграть в матче «Юты» против «Клипперс»
сегодня, 17:38
Лука Дончич: «Наша цель – выиграть чемпионский титул»
7сегодня, 17:03
Алперен Шенгюн о Кевине Дюрэнте: «Он пришел голодным до побед»
2сегодня, 16:45
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. Трехочковый Энтони Брауна под сирену помог «Бешикташу» обыграть «Ульм», «Арис» уступил «Манресу» и другие результаты
49 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» уступила МБА, курское «Динамо» разгромило московское и другие результаты
сегодня, 18:06
Шакил Маккиссик полностью восстановился и готов сыграть с «Баварией»
сегодня, 15:04
Ришон Холмс может пропустить матч Евролиги с «Виртусом»
сегодня, 14:52
«Реал» сыграет с «Маккаби» без Серхио Юля, Андреса Фелиса и Бруну Фернанду
сегодня, 13:16
Зоран Лукич: «МБА-МАИ будет как минимум в пятерке лучших»
3сегодня, 11:53
Купер Флэгг – самый молодой игрок НБА сезона-2025/26
сегодня, 11:37
Юки Кавамура останется с «Чикаго» на время восстановления после травмы
сегодня, 08:59
Ян Ханьсэнь приобрел подержанный BMW X5, сдав на водительские права
7сегодня, 08:40
Бобан Марьянович: «Каждый раз, когда у тебя плохое настроение, ты смотришь лучшие моменты Расселла Уэстбрука»
5сегодня, 08:24