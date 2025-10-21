Жорди Фернандес об игровом времени Егора Дёмина: «Мы должны быть осторожны. Будем постепенно наращивать его нагрузку»

Тренер «Нетс» сообщил, что клуб будет действовать осторожно с нагрузкой Дёмина.

«Я не могу назвать вам точное количество минут, но мы должны быть осторожны. Будем постепенно наращивать его нагрузку. Это очень важно для нас», – заявил Жорди Фернандес .

Егор Дёмин получил разрыв подошвенной фасции во время Летней лиги НБА . Из-за травмы российский разыгрывающий смог принять участие лишь в одном предсезонном матче – против «Торонто», в котором за 19 минут набрал 14 очков, сделал 5 подборов и 1 передачу.

23 октября «Бруклин » сыграет против «Шарлотт» в своем первом матче нового сезона НБА. Начало матча – 02.00 по московскому времени.