Жорди Фернандес об игровом времени Егора Дёмина: «Мы должны быть осторожны. Будем постепенно наращивать его нагрузку»
Тренер «Нетс» сообщил, что клуб будет действовать осторожно с нагрузкой Дёмина.
«Я не могу назвать вам точное количество минут, но мы должны быть осторожны. Будем постепенно наращивать его нагрузку. Это очень важно для нас», – заявил Жорди Фернандес.
Егор Дёмин получил разрыв подошвенной фасции во время Летней лиги НБА. Из-за травмы российский разыгрывающий смог принять участие лишь в одном предсезонном матче – против «Торонто», в котором за 19 минут набрал 14 очков, сделал 5 подборов и 1 передачу.
23 октября «Бруклин» сыграет против «Шарлотт» в своем первом матче нового сезона НБА. Начало матча – 02.00 по московскому времени.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?355 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости