«Реал» сыграет с «Маккаби» без Серхио Юля, Андреса Фелиса и Бруну Фернанду
Мадридский «Реал» лишился трех игроков перед матчем Евролиги.
По информации журналистки Пилар Касадо, испанский гранд не сможет рассчитывать на Серхио Юля, Андреса Фелиса и Бруну Фернанду в матче 6-го тура регулярного сезона Евролиги против «Маккаби Тель-Авив».
При этом в состав команды Серджо Скариоло возвращаются Трей Лайлс и Эди Тавареш, пропустившие предыдущий матч в чемпионате Испании.
Матч мадридского «Реал» против «Маккаби» состоится 22 октября. Начало встречи – 21:05 по московскому времени.
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости