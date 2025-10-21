0

«Реал» сыграет с «Маккаби» без Серхио Юля, Андреса Фелиса и Бруну Фернанду

Мадридский «Реал» лишился трех игроков перед матчем Евролиги.

По информации журналистки Пилар Касадо, испанский гранд не сможет рассчитывать на Серхио Юля, Андреса Фелиса и Бруну Фернанду в матче 6-го тура регулярного сезона Евролиги против «Маккаби Тель-Авив».

При этом в состав команды Серджо Скариоло возвращаются Трей Лайлс и Эди Тавареш, пропустившие предыдущий матч в чемпионате Испании.

Матч мадридского «Реал»  против «Маккаби» состоится 22 октября. Начало встречи – 21:05 по московскому времени.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?121 голос
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
logoРеал
logoТрей Лайлс
logoЭди Тавареш
logoСерхио Юль
Андрес Фелис
logoБруну Фернанду
logoЕвролига
logoМаккаби Тель-Авив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Маккаби Тель-Авив – Реал – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евролига, 22 октября 2025
вчера, 14:28Пользовательская новость
ACB. «Барселона» обыграла «Уникаху», «Гранада» уступила «Басконии» в близкой концовке и другие результаты
19 октября, 19:02
Евролига. «Црвена Звезда» крупно обыграла «Реал», «Париж» уступил «Хапоэлю Тель-Авив» и другие результаты
817 октября, 20:59
Главные новости
Бобби Портис о Яннисе Адетокумбо: «На мой взгляд, он полностью сфокусирован на команде»
10 минут назад
«Наша цель – запуск в ближайшие два года». Заместитель комиссионера НБА раскрыл детали европейского проекта лиги
27 минут назад
«Лейкерс» активировали опцию в контракте Далтона Кнехта на сезон-2026/27
147 минут назад
Фанат «Лейкерс» отозвал иск против Леброна Джеймса по поводу «Второго решения» после подарка от фэнтези-приложения
7сегодня, 12:17
Евролига разрешит «Хапоэлю» и «Маккаби» проводить матчи в Израиле, начиная с 1 декабря
1сегодня, 11:12
Стивен Эй Смит заявил, что Кайри Ирвинг «был прав» насчет вакцинации от COVID-19
19сегодня, 10:51
Банкеро – самый популярный игрок в Фэнтези НБА на Спортсе’’. Шэй, Йокич, Уайт и Франц Вагнер в топ-5
1сегодня, 10:33Фэнтези
Егор Дёмин: «Сколько попыток нужно обычному человеку, чтобы забить против защитника из НБА? Миллиарды»
28сегодня, 09:51
Аренас выступил в защиту Уэстбрука, не подписавшего детям майку «Лейкерс»: «То, как это подают, – чушь собачья»
сегодня, 09:25
Том Тибодо посетил тренировку «Бостона» и поделился с командой советами о серии прошлого плей-офф с «Нью-Йорком»
6сегодня, 07:47
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» принимает МБА, курское «Динамо» сыграет с московским и другие матчи
3 минуты назадLive
Еврокубок. «Ульм» встретится с «Бешикташем», «Арис» примет «Манресу» и другие матчи
сегодня, 08:12
Зоран Лукич: «МБА-МАИ будет как минимум в пятерке лучших»
1сегодня, 11:53
Купер Флэгг – самый молодой игрок НБА сезона-2025/26
сегодня, 11:37
Юки Кавамура останется с «Чикаго» на время восстановления после травмы
сегодня, 08:59
Ян Ханьсэнь приобрел подержанный BMW X5, сдав на водительские права
6сегодня, 08:40
Бобан Марьянович: «Каждый раз, когда у тебя плохое настроение, ты смотришь лучшие моменты Расселла Уэстбрука»
5сегодня, 08:24
«Милуоки» сохранил Андре Джексона и гарантировал его контракт (2,2 млн) на новый сезон
сегодня, 06:12
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уверенно обыграла «Илирию», «Партизан» в овертайме победил ФМП
вчера, 20:27
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» разгромила «Виртус»
вчера, 20:25