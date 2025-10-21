«Реал» сыграет с «Маккаби» без Серхио Юля, Андреса Фелиса и Бруну Фернанду

Мадридский «Реал» лишился трех игроков перед матчем Евролиги.

По информации журналистки Пилар Касадо, испанский гранд не сможет рассчитывать на Серхио Юля , Андреса Фелиса и Бруну Фернанду в матче 6-го тура регулярного сезона Евролиги против «Маккаби Тель-Авив ».

При этом в состав команды Серджо Скариоло возвращаются Трей Лайлс и Эди Тавареш , пропустившие предыдущий матч в чемпионате Испании.

Матч мадридского «Реал » против «Маккаби» состоится 22 октября. Начало встречи – 21:05 по московскому времени.