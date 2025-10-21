0

Ришон Холмс может пропустить матч Евролиги с «Виртусом»

Американский центровой «Панатинаикоса» испытывает трудности со здоровьем.

Ришон Холмс не участвовал в командной тренировке, ограничившись индивидуальной подготовкой перед встречей 6-го тура Евролиги с итальянским «Виртусом». Его участие в игре пока остается под вопросом.

В матче чемпионата Греции против «Колоссоса», который прошел 19 октября, 32-летний баскетболист провел на площадке всего 90 секунд, после чего покинул игру и не вернулся.

Ришон Холмс сыграл в 5 матчах Евролиги этого сезона, набирая в среднем 10 очков и 5 подборов за 19 минут на площадке.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?158 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
logoПанатинаикос
logoЕвролига
logoВиртус
logoРишон Холмс
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» обыграл «Паниониос», «Колососс» крупно уступил «Панатинаикосу»
19 октября, 15:36
Ти Джей Шортс: «Я выигрывал Лигу чемпионов и Еврокубок, а последняя цель в списке – выиграть Евролигу»
19 октября, 14:56
Матиас Лессор вернется на площадку через 3 недели
18 октября, 09:55
Главные новости
Макси Клебер выбыл из строя как минимум на две недели
14 минут назад
Адам Сильвер о новом формате Матча всех звезд НБА: «Думаю, парни отнесутся к этому с большим энтузиазмом»
25 минут назад
В сезоне-2025/26 в НБА будет выступать рекордное количество легионеров
7сегодня, 14:30Фото
Бобби Портис о Яннисе Адетокумбо: «На мой взгляд, он полностью сфокусирован на команде»
сегодня, 14:08
«Наша цель – запуск в ближайшие два года». Заместитель комиссионера НБА раскрыл детали европейского проекта лиги
1сегодня, 13:51
«Лейкерс» активировали опцию в контракте Далтона Кнехта на сезон-2026/27
2сегодня, 13:31
Фанат «Лейкерс» отозвал иск против Леброна Джеймса по поводу «Второго решения» после подарка от фэнтези-приложения
8сегодня, 12:17
Евролига разрешит «Хапоэлю» и «Маккаби» проводить матчи в Израиле, начиная с 1 декабря
1сегодня, 11:12
Стивен Эй Смит заявил, что Кайри Ирвинг «был прав» насчет вакцинации от COVID-19
24сегодня, 10:51
Банкеро – самый популярный игрок в Фэнтези НБА на Спортсе’’. Шэй, Йокич, Уайт и Франц Вагнер в топ-5
1сегодня, 10:33Фэнтези
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» уступила МБА, курское «Динамо» сыграет с московским и другие матчи
7 минут назадLive
Шакил Маккиссик полностью восстановился и готов сыграть с «Баварией»
50 минут назад
«Реал» сыграет с «Маккаби» без Серхио Юля, Андреса Фелиса и Бруну Фернанду
сегодня, 13:16
Еврокубок. «Ульм» встретится с «Бешикташем», «Арис» примет «Манресу» и другие матчи
сегодня, 08:12
Зоран Лукич: «МБА-МАИ будет как минимум в пятерке лучших»
2сегодня, 11:53
Купер Флэгг – самый молодой игрок НБА сезона-2025/26
сегодня, 11:37
Юки Кавамура останется с «Чикаго» на время восстановления после травмы
сегодня, 08:59
Ян Ханьсэнь приобрел подержанный BMW X5, сдав на водительские права
7сегодня, 08:40
Бобан Марьянович: «Каждый раз, когда у тебя плохое настроение, ты смотришь лучшие моменты Расселла Уэстбрука»
5сегодня, 08:24
«Милуоки» сохранил Андре Джексона и гарантировал его контракт (2,2 млн) на новый сезон
сегодня, 06:12