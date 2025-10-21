Ришон Холмс может пропустить матч Евролиги с «Виртусом»
Американский центровой «Панатинаикоса» испытывает трудности со здоровьем.
Ришон Холмс не участвовал в командной тренировке, ограничившись индивидуальной подготовкой перед встречей 6-го тура Евролиги с итальянским «Виртусом». Его участие в игре пока остается под вопросом.
В матче чемпионата Греции против «Колоссоса», который прошел 19 октября, 32-летний баскетболист провел на площадке всего 90 секунд, после чего покинул игру и не вернулся.
Ришон Холмс сыграл в 5 матчах Евролиги этого сезона, набирая в среднем 10 очков и 5 подборов за 19 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
