Леброн Джеймс: «Кливленд» под самым большим давлением из всех команд перед началом сезона»

Леброн считает, что в новом сезоне на «Кавальерс» возложены высокие ожидания.

В новом выпуске подкаста Mind the Game Леброн Джеймс и Стив Нэш обсудили, какая команда лиги испытывает наибольшее давление перед стартом сезона-2025/26.

По мнению Джеймса, после впечатляющего регулярного чемпионата и разочаровывающих плей-офф, этой командой являются «Кливленд».

«Думаю, они испытывают наибольшее давление из всех команд перед началом сезона. И думаю, оно идет изнутри. «Кавальерс» играют в отличный баскетбол. Мяч постоянно в движении, они много пасуют. Они хорошо идут в дриблинг, хорошо бросают и хорошо отдают передачи.

Создается впечатление, что они сами на себя давят, чтобы совершить следующий рывок. Они, наверное, думают: «Это мы могли бы играть в финале против «Оклахомы», – сказал Леброн Джеймс.

В прошлом сезоне «Кливленд » занял первое место в Восточной конференции, однако вылетел во втором раунде плей-офф от «Индианы», уступив в серии со счетом 1:4.