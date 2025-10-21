5

Леброн Джеймс: «Кливленд» под самым большим давлением из всех команд перед началом сезона»

Леброн считает, что в новом сезоне на «Кавальерс» возложены высокие ожидания.

В новом выпуске подкаста Mind the Game Леброн Джеймс и Стив Нэш обсудили, какая команда лиги испытывает наибольшее давление перед стартом сезона-2025/26.

По мнению Джеймса, после впечатляющего регулярного чемпионата и разочаровывающих плей-офф, этой командой являются «Кливленд».

«Думаю, они испытывают наибольшее давление из всех команд перед началом сезона. И думаю, оно идет изнутри. «Кавальерс» играют в отличный баскетбол. Мяч постоянно в движении, они много пасуют. Они хорошо идут в дриблинг, хорошо бросают и хорошо отдают передачи.

Создается впечатление, что они сами на себя давят, чтобы совершить следующий рывок. Они, наверное, думают: «Это мы могли бы играть в финале против «Оклахомы», – сказал Леброн Джеймс.

В прошлом сезоне «Кливленд» занял первое место в Восточной конференции, однако вылетел во втором раунде плей-офф от «Индианы», уступив в серии со счетом 1:4.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?358 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Mind the Game
logoКливленд
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
