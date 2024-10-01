Бронни Джеймс о медиа-дне «Лейкерс»: «Безумное чувство»

Новичок НБА Бронни Джеймс поделился впечатлениями от медиа-дня «Лейкерс».

Сын 4-кратного MVP НБА Леброна Джеймса выбран калифорнийским клубом под 55-м номером на драфте-2024.

«Это безумное чувство. Просто гляжу на моего отца, который позирует для фотографий, и думаю: «Что сейчас вообще происходит?» Это были буквально мои мысли.

Просто впитываю все это. Невероятно благодарен за возможность», – признался 19-летний баскетболист.