Чемпионат Турции. «Мерсин» обыграл «Каршияку»
21 ноября в чемпионате Турции прошел один матч.
«Мерсин» справился с «Каршиякой».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд:Бешикташ – 8-0, Бахчешехир – 7-1, Фенербахче – 7-1, Анадолу Эфес – 6-2, Галатасарай – 5-3, Эсенлер Эроспор – 4-4, Тофаш – 4-4, Трабзонспор – 4-4, Тюрк Телеком – 4-4, Петким Спор – 3-5, Бурсаспор – 3-5, Маниса – 3-5, Меркезефенди – 3-5, Мерсин – 3-6, Каршияка – 1-8, Бююкчекмедже – 0-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости