0

Чемпионат Турции. «Мерсин» обыграл «Каршияку»

21 ноября в чемпионате Турции прошел один матч.

«Мерсин» справился с «Каршиякой».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд:Бешикташ – 8-0, Бахчешехир – 7-1, Фенербахче – 7-1, Анадолу Эфес – 6-2, Галатасарай – 5-3, Эсенлер Эроспор – 4-4, Тофаш – 4-4, Трабзонспор – 4-4, Тюрк Телеком – 4-4, Петким Спор – 3-5, Бурсаспор – 3-5,  Маниса – 3-5, Меркезефенди – 3-5, Мерсин – 3-6, Каршияка – 1-8, Бююкчекмедже – 0-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Турции
logoМерсин
результаты
logoКаршияка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Турции. 23 очка Малакая Флинна помогли «Бахчешехиру» одолеть «Анадолу Эфес», «Эсенлер Эроспор» проиграл «Фенербахче» и другие результаты
16 ноября, 19:45
«Бешикташ» впервые в своей истории начал сезон чемпионата Турции с восьми побед подряд
16 ноября, 16:33
Ахмет Чаки стал новым главным тренером «Бурсаспора»
11 ноября, 15:02
Главные новости
НБА. 37 очков за три четверти Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» разгромить «Портленд», «Лейкерс» одолели «Юту» благодаря 33+11+8 Дончича и другие результаты
8 минут назад
Норман Пауэлл набрал 32 очка в победном матче с «Филадельфией»
вчера, 21:58Видео
Эл Хорфорд пропустит как минимум неделю из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 21:05
Кевин Дюрэнт не сыграет против «Финикса» и «Голден Стэйт»
вчера, 20:44
Клэй Томпсон: «Я очень уважаю старый «Мемфис», но новая команда просто много болтает и никогда не подтверждает слова делом»
вчера, 20:24
«Сакраменто» готов обменять практически любого игрока, за исключением Кигана Мюррэя и Ника Клиффорда
вчера, 19:35
Кобе Бафкин подпишет 10-дневный контракт с «Мемфисом»
вчера, 19:09
Виктор Лахин оформил дабл-дабл (22+12) в матче против фарм-клуба «Далласа»
вчера, 18:51Видео
Джей Джей Редик о Крисе Поле: «Он выжал максимум из своей карьеры»
вчера, 18:25
Джейк Фишер: «Юта» согласится на переход Лаури Маркканена в «Детройт» только при включении в сделку Осара Томпсона»
вчера, 17:51
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. 28 очков Джабари Паркера помогли «Партизану» разгромить «Студентски центар», «Спартак Суботица» уступил «Цедевита-Олимпии» и другие результаты
вчера, 21:08
Чемпионат Франции. 28 очков Эли Окобо не помогли «Монако» обыграть «Бурк»
вчера, 20:51
Чемпионат Италии. «Триест» выиграл у «Милана», «Канту» дома уступил «Виртусу» и другие результаты
вчера, 20:35
ACB. «Валенсия» разгромила «Жирону», «Барселона» в гостях обыграла «Гран-Канарию» и другие результаты
вчера, 19:58
«Олимпиакос» сделал новое предложение по Малакаю Флинну
вчера, 19:52
Чемпионат Турции. «Фенербахче» выиграл у «Бурсаспора», «Тофаш» обыграл «Анадолу Эфес» и другие результаты
вчера, 19:45
Андреас Пистиолис о матче с «Зенитом»: «Мы смогли победить, набрав 93 очка при 21% трехочковых»
вчера, 17:27
Александер Секулич после поражения от ЦСКА: «Мы начали жаловаться на вещи, которые не подлежат контролю, и потеряли концентрацию»
вчера, 16:53
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» обыграл ПАОК, «Марусси» проиграл «Ираклису»
вчера, 16:15
Ростислав Вергун после матча с «Пари НН»: «Было очень важно найти путь к этой победе перед паузой – неважно как»
вчера, 16:12