Джей Джей Редик: «Вижу в Бронни молодого парня, которого я очень высоко ценю как баскетболиста»
Джей Джей Редик высказался о новичке «Лейкерс» Бронни Джеймсе.
«Я вижу в Бронни молодого парня, которого я очень высоко ценю как баскетболиста.
Он своего рода наш первый игрок, которого мы формируем, и которому мы помогаем развиваться. Мы будем рассматривать G-лигу как инструмент в нашей системе развития игроков. Но дело в том, что с динамикой Леброн-Бронни, мы говорили об этом, мы думали об этом, и мы сделаем это, это произойдет скорее раньше, чем позже», – сказал новый главный тренер «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
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