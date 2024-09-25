Джей Джей Редик: «Вижу в Бронни молодого парня, которого я очень высоко ценю как баскетболиста»

Джей Джей Редик высказался о новичке «Лейкерс» Бронни Джеймсе.

«Я вижу в Бронни молодого парня, которого я очень высоко ценю как баскетболиста.

Он своего рода наш первый игрок, которого мы формируем, и которому мы помогаем развиваться. Мы будем рассматривать G-лигу как инструмент в нашей системе развития игроков. Но дело в том, что с динамикой Леброн-Бронни, мы говорили об этом, мы думали об этом, и мы сделаем это, это произойдет скорее раньше, чем позже», – сказал новый главный тренер «Лейкерс ».