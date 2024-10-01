Леброн и Бронни Джеймс вместе попозировали в форме «Лейкерс»
Леброн и Бронни Джеймс впервые предстали в форме «Лейкерс» вместе.
В понедельник «озерники» провели медиа-день.
Сын 4-кратного MVP НБА выбран калифорнийским клубом под 55-м номером на драфте-2024.
Соцсети НБА
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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