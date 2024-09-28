Мэджик Джонсон: «На месте Бронни попросил бы папу отпустить меня в Лигу развития на весь сезон. Он не готов к НБА»
Мэджик Джонсон считает, что Бронни Джеймс не готов играть в НБА.
Сын лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса был выбран клубом под 55-м номером на драфте-2024.
«На месте Бронни попросил бы папу отпустить меня в Лигу развития на весь сезон. Там можно работать над собой и развиваться. Ему нужно игровое время. Сидеть на скамейке и не выходить на площадку – точно не то, что ему сейчас нужно.
Это не камень в огород Бронни. Он просто не готов к НБА. Ему нужно поработать, после чего он будет готов, потому что обладает талантом и умениями. Но эти вещи нужно хорошенько проработать и развить, если он хочет играть по 15-20 минут или больше за матч в НБА», – считает легендарный игрок «озерников».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Jimmy Kimmel Live
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