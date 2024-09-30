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«Ты еще только новичок». Леброн и Бронни Джеймсы обменялись шуточными выпадами в медиа-день

Леброна Джеймса и его сына попросили прокомментировать историю с тренировки.

Роб Пелинка недавно рассказал, что игроки «Лейкерс» оживленно подошли к соперничеству во время тренировок и обменялись «мотивирующими фразами» после того, как форвард прошел своего сына по задней линии и забил с отскоком от щита.

Бронни: «Честно говоря, я посмотрел запись, и он заступил за линию. Но я не хочу говорить об этом».

Леброн: «Что значит, не хочешь? Ты только что это сказал. У них даже нет камеры, которая снимала бы под таким углом».

Бронни: «Ты вышел за пределы площадки. Я остановил тебя».

Леброн: «Расскажи, как я остановил тебя, когда у тебя мяч с ведения ушел в аут».

Бронни: «Это был фол, он шлепнул меня по руке».

Леброн: «И что, судья свистнул нарушение?».

Бронни: «Видите? Ладно, остановлюсь на этом».

Леброн: «Ты все равно еще только новичок».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Медиа-день «Лейкерс», LakeShow Highlights в сети X
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
logoБронни Джеймс
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