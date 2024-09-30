«Ты еще только новичок». Леброн и Бронни Джеймсы обменялись шуточными выпадами в медиа-день
Роб Пелинка недавно рассказал, что игроки «Лейкерс» оживленно подошли к соперничеству во время тренировок и обменялись «мотивирующими фразами» после того, как форвард прошел своего сына по задней линии и забил с отскоком от щита.
Бронни: «Честно говоря, я посмотрел запись, и он заступил за линию. Но я не хочу говорить об этом».
Леброн: «Что значит, не хочешь? Ты только что это сказал. У них даже нет камеры, которая снимала бы под таким углом».
Бронни: «Ты вышел за пределы площадки. Я остановил тебя».
Леброн: «Расскажи, как я остановил тебя, когда у тебя мяч с ведения ушел в аут».
Бронни: «Это был фол, он шлепнул меня по руке».
Леброн: «И что, судья свистнул нарушение?».
Бронни: «Видите? Ладно, остановлюсь на этом».
Леброн: «Ты все равно еще только новичок».
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