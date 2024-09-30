Антонио Дэниэлс поддержал Кавая Ленарда: «Он никогда не пропускал матчи ради того, чтобы пропускать матчи»

Антонио Дэниэлс высказался в поддержку Кавая Ленарда.

Звезду «Клипперс », которая пропустит тренировочный лагерь и будет набирать форму по индивидуальной программе, в последнее время стали критиковать легенды НБА, включая Джулиуса Ирвинга.

«Кавай, возможно, является символом распределения нагрузки. Но когда я думаю об этом термине, то не это имя приходит мне в голову. Да, с него это во многом началось, все дела. Но правда в том, что, как я это вижу, Кавай никогда не пропускал матчи ради того, чтобы пропускать матчи. Никогда. Про остальных я такого сказать не могу.

У Кавая дегенеративная травма, ему приходится прибегать к распределению нагрузки. Да и вообще, НБА это не про равенство. Так никогда не было и никогда не будет. Тут ко всем разное отношение, да так и должно быть, потому что разные люди сталкиваются с разными ситуациями», – считает бывший игрок НБА .