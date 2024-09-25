Лоурэнс Фрэнк о состоянии Кавая Ленарда: «Воодушевлен тем, как сейчас все складывается»
Форвард в межсезонье перенес процедуру на колене. Он будет готовиться по индивидуальной программе и может пропустить старт сезона.
«Сроки будут в основном зависеть от того, как его колено отреагирует на каждую фазу [восстановительного процесса]. Никто не знает, что произойдет в будущем.
В тренировочном лагере мы сосредоточимся на укреплении и постепенной нагрузке. Мы извлекли некоторые уроки. Кавай отчаянно хотел вернуться и сыграть в той серии с «Далласом», и после целого матча и одной половины воспаление достигло того уровня, когда с ним было уже невозможно справиться. Мы не хотим снова ставить себя в такое положение.
Обнадеживает то, что мы увидели прогресс. Все и правда было довольно непросто с точки зрения этого воспаления. Мы как бы ищем ответы по ходу дела, и со временем узнаем больше о том, что работает, а что нет. Очень жаль, что Каваю пришлось с этим столкнуться, но, как мне кажется, мы определенно движемся в правильном направлении.
Я воодушевлен тем, как все сейчас складывается. Сейчас колено Кавая в хорошем состоянии. Он вернулся во время серии с «Далласом», и с тех пор ситуация находилась под контролем, мы могли влиять на нее. Межсезонье мы посвятили тому, чтобы вернуть его в 100-процентное состояние. Как мне кажется, мы все ближе и ближе к этому», – заявил президент калифорнийцев.
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