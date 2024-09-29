«Какого черта с ним произошло?». Кавай Ленард перестал быть одним из любимых игроков Джулиуса Ирвинга

Джулиус Ирвинг задался вопросом по поводу Кавая Ленарда.

«Контроль игрового времени испортил мое мнение. Раньше Кавай был моим любимцем. В «Сан-Антонио » и «Торонто » я целиком и полностью поддерживал его.

Затем началось распределение нагрузки. Он начал выходить примерно в каждой 4-й игре. Какого черта с ним произошло? Куда делись 82 матча? Он вообще изменился, я пообщался с ним на 75-летии НБА, и он был каким-то тихим. Неважно», – прокомментировал ситуацию член Зала славы баскетбола.

Форвард «Клипперс » Кавай Ленард отыграл по 2 матча в последних двух плей-офф.

В прошедшем розыгрыше НБА, после ужесточения политики лиги против распределения нагрузки, Ленард провел 68 матчей регулярного чемпионата, что стало максимальным для него показателем с сезона-2016/17.