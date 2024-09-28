Кевин Гарнетт: «Нужно задать вопрос: «Хочет ли Кавай Ленард играть?»

Кевин Гарнетт поставил под сомнение желание Кавая Ленарда играть.

«С возрастом приходится гораздо больше заботиться о себе. Чаще появляются отеки. Чаще чувствуешь боль, когда просыпаешься. Я просто думаю, что то, что переживает Кавай, это… Вы думаете, что у Леброна нет отеков?

В лиге куча игроков, которым больно ходить. Куча игроков, которые тренируются сквозь боль и выкладываются на полную. Если дело в этом, то «Клипперс » знают об этом. Если тебе больно, ты можешь играть с болью. В лиге нет ни одного игрока, который был бы на 100 процентов здоров. Поэтому нужно задать вопрос: «Хочет ли Кавай играть?» – сказал член Зала славы.