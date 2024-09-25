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  • Кавай Ленард в межсезонье перенес процедуру на колене. Он будет готовиться по индивидуальной программе и может пропустить старт сезона
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Кавай Ленард в межсезонье перенес процедуру на колене. Он будет готовиться по индивидуальной программе и может пропустить старт сезона

У Кавая Ленарда сохранились проблемы с коленом.

Звездный форвард «Клипперс», у которого в прошлом сезоне было воспаление в прооперированном ранее правом колене, начнет подготовку к новому розыгрышу НБА по индивидуальной программе.

Как сообщают журналисты The Athletic Шэмс Чарания и Лоу Мюррэй, Ленард перенес процедуру на колене в межсезонье-2024.

Согласно ESPN, после завершения прошлого сезона Кавай прошел несколько процедур, чтобы контролировать воспаление в правом колене, и хотя оно уменьшилось, баскетболист будет освобожден от занятий в тренировочном лагере на следующей неделе, чтобы полностью восстановить силы.

Президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк во вторник проинформировал, что Ленард ограничится укреплением колена во время тренировочного лагеря и что он на данный момент не может сказать, будет ли форвард готов к первой встрече сезона-24/25.

Ленард имел дело с отеком колена и пропустил последние восемь матчей регулярного чемпионата, а также игры номер 1, 4 и 5 серии плей-офф первого раунда, в которой «Клипперс» проиграли «Мэверикс».

При этом Фрэнк не теряет оптимизма и доволен тем, как Ленард справляется с травмой: «Сейчас он в приподнятом настроении. Мы начинаем видеть свет в конце тоннеля... Думаю, у него будет отличный сезон. В здоровом виде Кавай – один из лучших в мире».

В прошлом сезоне 33-летний Кавай в среднем набирал 23,7 очка, 6,1 подбора, 3,6 передачи и 1,6 перехвата за встречу. Минувшим летом игроку из-за недостаточной готовности пришлось покинуть лагерь сборной США, которая в итоге стала победителем ОИ-2024 в Париже.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
травмы
logoКлипперс
Лоуренс Фрэнк
logoНБА
logoКавай Ленард
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