Рекомендации Тома Иззо могут повлиять на приход Кенни Эткинсона в «Кливленд»

Кенни Эткинсон претендует на роль главного тренера «Кавальерс».

Легендарный тренер университета Мичиган Стэйт Том Иззо, по сообщениям источников, высоко оценивает профессиональную деятельность . Владелец « » , вернувшийся к активному участию в управлении командой, является выпускником университета и прислуживается к мнению специалиста.

«Кливленд» близок к принятию решения по кандидатуре главного тренера команды. Клуб рассчитывал закончить поиск до драфта-2024 (26-27 июня).