Рекомендации Тома Иззо могут повлиять на приход Кенни Эткинсона в «Кливленд»

Теги возможные переходы Кливленд НБА Дэн Гилберт Университет Мичиган Стэйт Том Иззо Кенни Эткинсон Баскетбол

Кенни Эткинсон претендует на роль главного тренера «Кавальерс».

Легендарный тренер университета Мичиган Стэйт Том Иззо, по сообщениям источников, высоко оценивает профессиональную деятельность Эткинсона. Владелец «Кливленда» Дэн Гилберт, вернувшийся к активному участию в управлении командой, является выпускником университета и прислуживается к мнению специалиста.

«Кливленд» близок к принятию решения по кандидатуре главного тренера команды. Клуб рассчитывал закончить поиск до драфта-2024 НБА (26-27 июня).

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