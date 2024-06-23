Рекомендации Тома Иззо могут повлиять на приход Кенни Эткинсона в «Кливленд»
Кенни Эткинсон претендует на роль главного тренера «Кавальерс».
Легендарный тренер университета Мичиган Стэйт Том Иззо, по сообщениям источников, высоко оценивает профессиональную деятельность Эткинсона. Владелец «Кливленда» Дэн Гилберт, вернувшийся к активному участию в управлении командой, является выпускником университета и прислуживается к мнению специалиста.
«Кливленд» близок к принятию решения по кандидатуре главного тренера команды. Клуб рассчитывал закончить поиск до драфта-2024 НБА (26-27 июня).