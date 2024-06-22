Кенни Эткинсон имеет хорошие шансы стать главным тренером «Кавальерс» (Марк Стейн)
Ассистент «Голден Стэйт» Кенни Эткинсон повысил свои шансы на назначение в «Кливленд».
По информации инсайдера Марка Стейна, кандидатура экс-главного тренера «Бруклина» на данный момент «набирает обороты».
Ранее фаворитом на пост главного тренера «Кавальерс» считался первый помощник «Пеликанс» Джеймс Боррего. Еще один вариант – ассистент «Вулвз» Майка Нори.
Журналист добавил, что выбор «Кливленда», скорее всего, «окажет прямое влияние» на поиск главного тренера «Детройта», который в понедельник расстался с Монти Уильямсом. Стейн отмечает, что «Пистонс» заинтересованы в Боррего.