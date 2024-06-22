Кенни Эткинсон имеет хорошие шансы стать главным тренером «Кавальерс» (Марк Стейн)

Теги Кливленд Детройт Голден Стэйт НБА Джеймс Боррего Кенни Эткинсон Майка Нори Баскетбол

Ассистент «Голден Стэйт» Кенни Эткинсон повысил свои шансы на назначение в «Кливленд».

По информации инсайдера Марка Стейна, кандидатура экс-главного тренера «Бруклина» на данный момент «набирает обороты».

Ранее фаворитом на пост главного тренера «Кавальерс» считался первый помощник «Пеликанс» Джеймс Боррего. Еще один вариант – ассистент «Вулвз» Майка Нори.

Журналист добавил, что выбор «Кливленда», скорее всего, «окажет прямое влияние» на поиск главного тренера «Детройта», который в понедельник расстался с Монти Уильямсом. Стейн отмечает, что «Пистонс» заинтересованы в Боррего.

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2 комментария
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Аллен и Леверт при Кенни в Бруклине прогрессировали и раскрылись. С молодежью в перестройке он неплохо работать умеет. Но вот бороться за высокие места в ПО это большой вопрос.
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Jim carrey
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