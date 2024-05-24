Дэн Гилберт примет участие в поиске нового главного тренера «Кливленда»

«Кавальерс» ищут нового главного тренера на место Джей Би Бикерстаффа.

По сообщению президента по баскетбольным операциям Коби Олтмена, владелец клуба примет участие в процессе отбора кандидатов.

Олтмен и фронт-офис организации будут отвечать за предварительный поиск и отсев претендентов, после чего представлять специалистов Гилберту.

Олтмен заявил, что звездный защитник команды не имел никакого отношения к увольнению . Президент не стал раскрывать предварительный список кандидатов, но намекнул, что он не совпадает с ранними слухами.

Источники в лиге связывали клуб с именами Кенни Эткинсона (« ») и Джеймса Боррего (« »).