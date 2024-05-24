Дэн Гилберт примет участие в поиске нового главного тренера «Кливленда»

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«Кавальерс» ищут нового главного тренера на место Джей Би Бикерстаффа.

По сообщению президента по баскетбольным операциям Коби Олтмена, владелец клуба Дэн Гилберт примет участие в процессе отбора кандидатов.

Олтмен и фронт-офис организации будут отвечать за предварительный поиск и отсев претендентов, после чего представлять специалистов Гилберту.

Олтмен заявил, что звездный защитник команды Донован Митчелл не имел никакого отношения к увольнению Бикерстаффа. Президент не стал раскрывать предварительный список кандидатов, но намекнул, что он не совпадает с ранними слухами.

Источники в лиге связывали клуб с именами Кенни Эткинсона («Голден Стэйт») и Джеймса Боррего («Новый Орлеан»).

 

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