Дэн Гилберт примет участие в поиске нового главного тренера «Кливленда»
«Кавальерс» ищут нового главного тренера на место Джей Би Бикерстаффа.
По сообщению президента по баскетбольным операциям Коби Олтмена, владелец клуба Дэн Гилберт примет участие в процессе отбора кандидатов.
Олтмен и фронт-офис организации будут отвечать за предварительный поиск и отсев претендентов, после чего представлять специалистов Гилберту.
Олтмен заявил, что звездный защитник команды Донован Митчелл не имел никакого отношения к увольнению Бикерстаффа. Президент не стал раскрывать предварительный список кандидатов, но намекнул, что он не совпадает с ранними слухами.
Источники в лиге связывали клуб с именами Кенни Эткинсона («Голден Стэйт») и Джеймса Боррего («Новый Орлеан»).