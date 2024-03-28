Дэн Гилберт: «Мы думаем, что Донован Митчелл продлит контракт с «Кавальерс»

Владелец «Кливленда» уверен, что Донован Митчелл продлит контракт с клубом.

«Конечно, мы говорили с ним о продлении контракта последние пару лет. Мы думаем, что он продлит контракт. Если послушать, что он говорит, он любит этот город.

Ему нравится ситуация в « », потому что наши игроки очень молоды, и мы собираем костяк, в котором он явно играет важную роль», – сказал .

В 2020 году Митчелл подписал с «Ютой» пятилетний контракт на 163 миллиона долларов, который действует до 2026 года. По условиям коллективного соглашения этим летом имеет право подписать продление на четыре года и сумму до 200 миллионов долларов.