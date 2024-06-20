Кенни Эткинсон – серьезный кандидат на должность главного тренера «Кливленда»
Кенни Эткинсон может возглавить «Кливленд».
По словам журналиста Cleveland.com Терри Плуто, Кенни Эткинсон является серьезным кандидатом на должность нового главного тренера «Кавальерс».
«Я слышал, что «Кавальерс» могут закончить поиски тренера там, где они их начинали – на Кенни Эткинсоне. Бывший главный тренер «Бруклина» изначально занимал первое место в списке «Кливленда». Во время собеседований Эткинсон не сделал ничего, чтобы изменить это мнение. Он очень нравился «Кавальерс» тогда и нравится до сих пор», – пишет Плуто.
Какие лучшие годы они загубили?
У Мобли есть бросок. Атакующих схем под это у Джей Би- нет. Так же как и попытка задействовать Гарланда только в передачу, а не трешки, об этом же говорят.
Но все-равно я не могу понять какие лучшие годы загубили, если даже Дариус еще до прайма не дошел, не говоря уже о Мобли.
Ну а то, что Мобли умеет бросать - блажен, кто верует. Удачи)
Я написал, что у Мобли есть бросок, а не то, что он снайпер. Достаточно посмотреть его последние матчи регулярки после травмы. В 8 из 12 матчей он забивал трехи. Мало забивал, но и попыток мизер. Это говорит о том, что его нужно включать в схему атаке, где он будет эффективно растягивать оборону. Чего при Джей Би не было.