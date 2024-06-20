Кенни Эткинсон – серьезный кандидат на должность главного тренера «Кливленда»

Кенни Эткинсон может возглавить «Кливленд».

По словам журналиста Cleveland.com Терри Плуто, является серьезным кандидатом на должность нового главного тренера «Кавальерс».

«Я слышал, что «Кавальерс» могут закончить поиски тренера там, где они их начинали – на Кенни Эткинсоне. Бывший главный тренер «Бруклина» изначально занимал первое место в списке « ». Во время собеседований Эткинсон не сделал ничего, чтобы изменить это мнение. Он очень нравился «Кавальерс» тогда и нравится до сих пор», – пишет Плуто.