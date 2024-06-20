Кенни Эткинсон – серьезный кандидат на должность главного тренера «Кливленда»

Теги Кливленд НБА Кенни Эткинсон Баскетбол

Кенни Эткинсон может возглавить «Кливленд».

По словам журналиста Cleveland.com Терри Плуто, Кенни Эткинсон является серьезным кандидатом на должность нового главного тренера «Кавальерс».

«Я слышал, что «Кавальерс» могут закончить поиски тренера там, где они их начинали – на Кенни Эткинсоне. Бывший главный тренер «Бруклина» изначально занимал первое место в списке «Кливленда». Во время собеседований Эткинсон не сделал ничего, чтобы изменить это мнение. Он очень нравился «Кавальерс» тогда и нравится до сих пор», – пишет Плуто.

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6 комментариев
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Ни Эткинсон, ни Боррего не идеальные варианты для Кливленда. Вы и так загубили чуть ли не лучшие годы своего золотого поколения… Мобли как не бросал, так и остался очень ограниченным игроком. Гарлэнд с приходом Митчелла просто «умер», а последний тупо тянет одеяло на себя
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Ответ Spit@ma
Ни Эткинсон, ни Боррего не идеальные варианты для Кливленда. Вы и так загубили чуть ли не лучшие годы своего золотого поколения… Мобли как не бросал, так и остался очень ограниченным игроком. Гарлэнд с приходом Митчелла просто «умер», а последний тупо тянет одеяло на себя
Интересное мнение. Гарланду 24, Мобли 23 исполнилось на днях.
Какие лучшие годы они загубили?
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Ответ Spit@ma
Достаточно взглянуть на нисходящую динамику Гарлэнда по очкам и передачам за последние 2 года. Некогда один из самых перспективных распасовщиков лиги, который задействовал всех игроков. А то, что Мобли научится хорошо бросать в 23 я уже не верю, прости
То что Дариус просядет с приходом Митчелла, было очевидно.
У Мобли есть бросок. Атакующих схем под это у Джей Би- нет. Так же как и попытка задействовать Гарланда только в передачу, а не трешки, об этом же говорят.
Но все-равно я не могу понять какие лучшие годы загубили, если даже Дариус еще до прайма не дошел, не говоря уже о Мобли.
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Достаточно взглянуть на нисходящую динамику Гарлэнда по очкам и передачам за последние 2 года. Некогда один из самых перспективных распасовщиков лиги, который задействовал всех игроков. А то, что Мобли научится хорошо бросать в 23 я уже не верю, прости
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Ответ Cubs-V
То что Дариус просядет с приходом Митчелла, было очевидно. У Мобли есть бросок. Атакующих схем под это у Джей Би- нет. Так же как и попытка задействовать Гарланда только в передачу, а не трешки, об этом же говорят. Но все-равно я не могу понять какие лучшие годы загубили, если даже Дариус еще до прайма не дошел, не говоря уже о Мобли.
Просядет с 8,5 до 6,5 передачи)? Вы уверены, что он вернется на свой уровень? Или его просто обменяют в САС, о чем уже ходят слухи? Возможно, он вернется на свой уровень годам к 26-27 при определенном везении… (понадобится время приспособиться к новому тренеру или команде).

Ну а то, что Мобли умеет бросать - блажен, кто верует. Удачи)
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Ответ Spit@ma
Просядет с 8,5 до 6,5 передачи)? Вы уверены, что он вернется на свой уровень? Или его просто обменяют в САС, о чем уже ходят слухи? Возможно, он вернется на свой уровень годам к 26-27 при определенном везении… (понадобится время приспособиться к новому тренеру или команде). Ну а то, что Мобли умеет бросать - блажен, кто верует. Удачи)
Да, потому что рядом в старте, появился звездный боллхэндлер с 6 передачами. При этом перестали работать пик-н-ролл с Алленом, которые стали все читать.
Я написал, что у Мобли есть бросок, а не то, что он снайпер. Достаточно посмотреть его последние матчи регулярки после травмы. В 8 из 12 матчей он забивал трехи. Мало забивал, но и попыток мизер. Это говорит о том, что его нужно включать в схему атаке, где он будет эффективно растягивать оборону. Чего при Джей Би не было.
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