«Оставь его в покое». Пол Джордж раскритиковал Стивена Эй Смита за насмешку над Каваем Ленардом
Пол Джордж раскритиковал Стивена Эй Смита за насмешку над Каваем Ленардом.
Во время финальной серии НБА телеведущий ESPN Стивен Эй Смит в очередной раз посмеялся над постоянными травмами Кавая Ленарда («Клипперс»).
«Пол Джордж, как никто на этой планете, знает, каково это – играть без звезды», – сказал Смит.
Джордж заступился за партнера по команде и выразил недовольство критикой Смита.
«Мне не понравился этот момент. Я хорошо отношусь к Стивену Эй Смиту, но пусть оставит Кавая в покое. Кавай хочет играть. Я буду повторять это до последнего вздоха.
Он хочет играть. Смит продолжает говорить так, как будто Кавай не хочет играть. В этом сезоне мы во многом полагались на Кавая. Мы вымотали его, и в какой-то момент его организм просто не выдержал.
Мне не понравился тот момент со Смитом. Я знаю, что смеялся, но в глубине души я подумал: «Просто оставь его в покое, Стивен», – сказал Джордж.