«Оставь его в покое». Пол Джордж раскритиковал Стивена Эй Смита за насмешку над Каваем Ленардом

Теги Клипперс НБА Пол Джордж Кавай Ленард Стивен Эй Смит Баскетбол

Пол Джордж раскритиковал Стивена Эй Смита за насмешку над Каваем Ленардом.

Во время финальной серии НБА телеведущий ESPN Стивен Эй Смит в очередной раз посмеялся над постоянными травмами Кавая ЛенардаКлипперс»).

«Пол Джордж, как никто на этой планете, знает, каково это – играть без звезды», – сказал Смит.

Джордж заступился за партнера по команде и выразил недовольство критикой Смита.

«Мне не понравился этот момент. Я хорошо отношусь к Стивену Эй Смиту, но пусть оставит Кавая в покое. Кавай хочет играть. Я буду повторять это до последнего вздоха.

Он хочет играть. Смит продолжает говорить так, как будто Кавай не хочет играть. В этом сезоне мы во многом полагались на Кавая. Мы вымотали его, и в какой-то момент его организм просто не выдержал.

Мне не понравился тот момент со Смитом. Я знаю, что смеялся, но в глубине души я подумал: «Просто оставь его в покое, Стивен», – сказал Джордж.

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3 комментария
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Как ни крути Кавай главная звезда клипперс
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Ответ Дядя Санжар
Как ни крути Кавай главная звезда клипперс
Полагаться на которую полное безумие, травмы Кавая это не какая то неожиданность и неопределённость, они всегда происходят в одно и тоже время и после определённых нагрузок. Это как если каждый год весной у вас происходит сдача отчётности и вы используете для подготовки отчёта программу, которая зависает и перестаёт работать в самый необходимый момент для подготовки документов уже на протяжении нескольких лет. Ваши коллеги крутят пальцем у виска и говорят что хватит её использовать, она хоть и была когда то лучшей на рынке сейчас является полностью ненадёжной и продолжать надеяться на неё бессмысленно, но нет вы продолжаете верить что именно в этот год в нужный момент она подготовит лучший в компании отчёт. Притом каждый год на рынок услуг выходят десятки перспективных программ на которых можно сделать ставку и они могут выстрелить, но нет вы будете так и сидеть в прошлом и мечтать что именно в следующем году всё получится, попутно утешая себя что у коллеги, с которым вы делите один кабинет дела ещё хуже.
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ПГ сделал вид, что не понял, что шутка на 80% была про него, и перевел на Кавая)
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