«Филадельфия» хочет сохранить Келли Убре, Николя Батюма и Кайла Лаури, которым интересовался «Нью-Йорк»

Теги возможные переходы Клипперс Кайл Лаури Нью-Йорк Филадельфия НБА Николя Батюм Келли Убре Баскетбол

«Сиксерс» хотят переподписать ролевых игроков.

Клуб по-прежнему намерен сохранить форвардов Келли Убре и Николя Батюма и защитника Кайла Лаури, которые принесли команде пользу в прошедшем розыгрыше плей-офф и не должны претендовать на существенные зарплаты.

«Нью-Йорк» может попробовать заполучить Лаури. По сообщению инсайдера The Athletic Фреда Катца, «Никс» всерьез интересовались опытным 38-летним защитником зимой, до его перехода в «Сиксерс».

Среди букмекеров основным претендентом на разыгрывающего считаются «Клипперс».

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2 комментария
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сохранить убре довольно тяжело
меньше 20-25 он не попросит
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Лоури и батум живы?
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