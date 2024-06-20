«Филадельфия» хочет сохранить Келли Убре, Николя Батюма и Кайла Лаури, которым интересовался «Нью-Йорк»

«Сиксерс» хотят переподписать ролевых игроков.

Клуб по-прежнему намерен сохранить форвардов и и защитника , которые принесли команде пользу в прошедшем розыгрыше плей-офф и не должны претендовать на существенные зарплаты.

« » может попробовать заполучить Лаури. По сообщению инсайдера The Athletic Фреда Катца, «Никс» всерьез интересовались опытным 38-летним защитником зимой, до его перехода в «Сиксерс».

Среди букмекеров основным претендентом на разыгрывающего считаются « ».