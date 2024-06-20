Рэймонд Фелтон: «Почему бы не добавить Пола Джорджа в «Даллас»?»

Теги Рэймонд Фелтон Даллас Клипперс Нью-Йорк Пол Джордж Джейсон Тейтум Баскетбол

Рэймонд Фелтон порассуждал насчет трансферных задач «Мэверикс».

«В «Филадельфии» пытаются объединить трех участников Матча всех звезд. Почему бы не сделать этого в «Далласе»? Если бы они смогли добавить к двум своим звездам Пола Джорджа. Поставить его на третью или четвертую позицию. Он может играть в качестве тяжелого форварда. Это, конечно, не его естественная позиция, но с учетом современной игры может сработать. В «Бостоне» Джейсон Тейтум делает что-то подобное.

Никто не делал этого со времен «Никс». Когда у нас Кармело Энтони играл на четверке», – заключил бывший разыгрывающий. Фелтон провел три сезона в «Нью-Йорке» и два в «Далласе» в своей карьере.

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4 комментария
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Если им нужна четверка, то им проще за Кузму доторговаться до конца. Он конечно не ПЖ, зато в три раза дешевле, здоров как конь, и полногабаритный ТФ. Тем более Вашик скорее всего решили сваливаться в танкинг надолго и много не попросят.
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Его можно добавить в любую команду и даже оставить в Клипперс. Палаты везде одинаковые.
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