Рэймонд Фелтон: «Почему бы не добавить Пола Джорджа в «Даллас»?»
Рэймонд Фелтон порассуждал насчет трансферных задач «Мэверикс».
«В «Филадельфии» пытаются объединить трех участников Матча всех звезд. Почему бы не сделать этого в «Далласе»? Если бы они смогли добавить к двум своим звездам Пола Джорджа. Поставить его на третью или четвертую позицию. Он может играть в качестве тяжелого форварда. Это, конечно, не его естественная позиция, но с учетом современной игры может сработать. В «Бостоне» Джейсон Тейтум делает что-то подобное.
Никто не делал этого со времен «Никс». Когда у нас Кармело Энтони играл на четверке», – заключил бывший разыгрывающий. Фелтон провел три сезона в «Нью-Йорке» и два в «Далласе» в своей карьере.