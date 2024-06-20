Брайан Уиндхорст: «Почему «Клипперс» не делают Полу Джорджу предложение? Они знают, что у него есть другие варианты»

Теги возможные переходы Клипперс НБА Пол Джордж Брайан Уиндхорст Баскетбол

Брайан Уиндхорст удивлен, что «Клипперс» не делают предложение Полу Джорджу.

«Клипперс» ведут себя очень интересно, и я не совсем понимаю, что это означает. Не нужно быть инсайдером НБА, чтобы понимать, что у Пола Джорджа есть другие варианты как у свободного агента. Мы знаем, что «Сиксерс» и другие команды проявляют к нему интерес.

У Пола Джорджа есть предложения, но он все еще является свободным агентом. Почему? Он родом из Лос-Анджелеса, он хочет играть за «Клипперс», он уже продлевал с ними контракт. Почему они не делают ему предложение? Они знают, что у него есть другие варианты. Они понимают, что он может уйти от них задаром. Если уйдет Пол Джордж, они могут потерять и Джеймса Хардена.

«Клипперс» могли бы подписать Пола Джорджа сегодня, но тот факт, что они, похоже, не реагируют на предложения других команд, заслуживает внимания», – сказал инсайдер ESPN.

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7 комментариев
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Ответ Дмитрий Максимов
Порой складывается впечатление, что вокруг НБА только Водж по делу пишет. Все остальные просто клоуны, никто понятия не имеет что и как работает, просто набрасывают.
Не будет непонятных новостей- не будет обсуждения, траффика, твиттов и ретвиттов. Даже ты комментарий написал)
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Порой складывается впечатление, что вокруг НБА только Водж по делу пишет. Все остальные просто клоуны, никто понятия не имеет что и как работает, просто набрасывают.
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Еще одному многолетний полтос за двадцатку очков. Куда катится нба?
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Ответ mitch
Потому что за все время выступления в плей-офф за Клипперс, он проявил себя крайне плохо. Гоняться за таким игроком Клипперс точно не будут. Лимит доверия Джорж полностью исчерпал. И если вместе с ним уйдет и Харден, то для Клипперс это будет большая удача. И если за Джоржа еще можно получить каких-то хороших ролевиков, то Хардена можно отдать только с доплатой.
ничего они не получат если джорджа берет именно фила которая может дать зп без сайна
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