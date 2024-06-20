Брайан Уиндхорст: «Почему «Клипперс» не делают Полу Джорджу предложение? Они знают, что у него есть другие варианты»

Брайан Уиндхорст удивлен, что «Клипперс» не делают предложение Полу Джорджу.

«Клипперс» ведут себя очень интересно, и я не совсем понимаю, что это означает. Не нужно быть инсайдером , чтобы понимать, что у Пола Джорджа есть другие варианты как у свободного агента. Мы знаем, что «Сиксерс» и другие команды проявляют к нему интерес.

У Пола Джорджа есть предложения, но он все еще является свободным агентом. Почему? Он родом из Лос-Анджелеса, он хочет играть за «Клипперс», он уже продлевал с ними контракт. Почему они не делают ему предложение? Они знают, что у него есть другие варианты. Они понимают, что он может уйти от них задаром. Если уйдет Пол Джордж, они могут потерять и Джеймса Хардена.

« » могли бы подписать Пола Джорджа сегодня, но тот факт, что они, похоже, не реагируют на предложения других команд, заслуживает внимания», – сказал инсайдер ESPN.