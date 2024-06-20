Пол Джордж: «Я сравниваю Бронни Джеймса с Дрю Холидэем и Дерриком Уайтом»

Теги Бостон Леброн Джеймс Клипперс Лейкерс драфт НБА Дрю Холидэй Пол Джордж Деррик Уайт Бронни Джеймс Баскетбол

Пол Джордж очертил потенциал Бронни Джеймса.

«Больше всего мне нравится продуманность его игры. Баскетбольный IQ. Он может делать все. Он еще не показал, что может делать многое на элитном уровне, но это вполне в его силах. Интересно, что он сам сравнивает себя с Дерриком Уайтом. Он находится в этой категории. Я тоже сравниваю его с Дрю Холидэем и Дерриком Уайтом. С парнями, которые являются связующими звеньями своих команд, делают все для победы на паркете.

Наблюдал за его игрой в университете. Он способен разыгрывать, делать одноклубников лучше, контролировать ход встречи. Вижу будущее для него в НБА. Ему не нужно для этого быть звездой», – заключил форвард в подкасте.

По прогнозам экспертов, сын Леброна Джеймса будет выбран на драфте-2024 НБА в конце второго раунда.

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10 комментариев
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Мы тоже в детстве во дворе кого-то Марадоной или Роналдо называли по минимальной схожести. Похоже, такая логика
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Остаётся надеяться, что остальные игроки потенциальной команды Бронни будут соответствовать его баскетбольному IQ, и им хватит ума и мастерства не облажаться))
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Многоходовочка. Филли пикает Бронни, Джордж с Леброном ужимаются и в Филадельфии образуется пятерка смерти: Эмбиид с Джорджем умирают в ПО, дед от старости, Макси от безысходности, а про Бронни я шутить не буду - парень и так уже чуть не умер.
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Ответ umahanov87
Мы тоже в детстве во дворе кого-то Марадоной или Роналдо называли по минимальной схожести. Похоже, такая логика
А мы во дворе (80-е годы), всех кого звали Саша, звали Санчес (легенда Реала 80-х). Тоже логика.
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Он может делать всё. Правда он не показал что может это делать, но может вполне это делать. Л - логика
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What?
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Чем ближе драфт, тем больше шумихи в СМИ про Бронни, уже три новости в разделе главные про него.
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Леброн оценил движения языком от Пола Джорджа..
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это он так Холидея и Уайта унизил?
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Ответ Free throw
Остаётся надеяться, что остальные игроки потенциальной команды Бронни будут соответствовать его баскетбольному IQ, и им хватит ума и мастерства не облажаться))
Со медианным отрицательным iq, боюсь, проблемы возникнут
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