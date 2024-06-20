Пол Джордж: «Я сравниваю Бронни Джеймса с Дрю Холидэем и Дерриком Уайтом»

Пол Джордж очертил потенциал Бронни Джеймса.

«Больше всего мне нравится продуманность его игры. Баскетбольный IQ. Он может делать все. Он еще не показал, что может делать многое на элитном уровне, но это вполне в его силах. Интересно, что он сам сравнивает себя с Дерриком Уайтом. Он находится в этой категории. Я тоже сравниваю его с и . С парнями, которые являются связующими звеньями своих команд, делают все для победы на паркете.

Наблюдал за его игрой в университете. Он способен разыгрывать, делать одноклубников лучше, контролировать ход встречи. Вижу будущее для него в НБА. Ему не нужно для этого быть звездой», – заключил форвард в подкасте.

По прогнозам экспертов, сын будет выбран на драфте-2024 НБА в конце второго раунда.