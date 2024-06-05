«Лейкерс» надеются убедить Джеймса Боррего стать ведущим ассистентом в штабе Джей Джей Редика

«Лейкерс» видят Джеймса Боррего в качестве ассистента главного тренера .

Как рассказал инсайдер Йован Буха, калифорнийский клуб надеется привлечь Боррего к работе в качестве первого помощника .

Работающий в штабе «Пеликанс» Боррего считается одним из претендентов на вакантный пост главного тренера « ». При этом по последней информации «озерники» все же решили назначить на должность Редика.

Помимо Боррего в штаб «Лейкерс» могут войти , Скотт Брукс, и .