«Лейкерс» видят большой потенциал у Джей Джей Редика. Клуб близок к его назначению на пост тренера (Чарания)

Теги Лейкерс Джей Джей Редик НБА Баскетбол

«Лейкерс» почти определились с новым главным тренером .

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, калифорнийский клуб близок к назначению экс-игрока НБА Джей Джей Редика на пост главного тренера.

Отмечается, что «Лейкерс» «заинтригованы» вариантом с Редиком и считают, что у него большой потенциал в качестве тренера.

39-летний Редик ранее никогда не работал тренером. После завершения игровой карьеры он попробовал себя в журналистике.

Официальное объявление о назначении может состояться после завершения финальной серии плей-офф-2024, которую Джей Джей освещает на ESPN.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Daff Rogers
Ну вот...подкаст закрылся, не успев начаться
почему закрылся? прям из раздевалки вещать теперь будет
+2
-1
+1
ловил лул тренера да не вылувил
+1
-1
0
Ну вот...подкаст закрылся, не успев начаться
+1
-1
0
))))
0
0
0
Не представляю такое в футболе. Чтобы условный Широков, никогда не тренировавший, возглавил Зенит.
Но в НБА главное игроки, а тренеры второстепенные персонажи.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий