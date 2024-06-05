«Лейкерс» видят большой потенциал у Джей Джей Редика. Клуб близок к его назначению на пост тренера (Чарания)

«Лейкерс» почти определились с новым главным тренером .

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, калифорнийский клуб близок к назначению экс-игрока Джей Джей Редика на пост главного тренера.

Отмечается, что « » «заинтригованы» вариантом с и считают, что у него большой потенциал в качестве тренера.

39-летний Редик ранее никогда не работал тренером. После завершения игровой карьеры он попробовал себя в журналистике.

Официальное объявление о назначении может состояться после завершения финальной серии плей-офф-2024, которую Джей Джей освещает на ESPN.