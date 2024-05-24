Стивен Эй Смит: «Мы все знаем, что Джей Джей Редик – главный кандидат. Леброн Джеймс работает за кулисами. Хватит нести хрень»

Теги Шарлотт Леброн Джеймс Лейкерс Новый Орлеан Джей Джей Редик НБА Джеймс Боррего Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит критически отозвался о поисках главного тренера «Лейкерс».

«Желаю Джей Джей Редику всего, что сделает его счастливым. Но вот, в чем дело. Мы всегда говорим, что Леброн Джеймс пытается контролировать освещение событий. Что мы должны думать, когда мы знаем, что Дарвин Хэм близок к увольнению, а ты начинаешь подкаст с Редиком. В котором обсуждаешь стратегии, схемы и тому подобные вещи. И вот, внимание, Редик становится ведущим кандидатом на пост главного тренера «Лейкерс».

Мы можем обсуждать Джеймса Боррего сколько угодно, но в «Шарлотт» он выигрывал 44% игр. Мы все знаем, что Редик главный кандидат.

Касательно Леброна Джеймса. Если это выглядит уткой и ходит как утка, это не мангуст. Он продвигает свою позицию за кулисами. Прекратите нести хрень. И хватит его слушать по этому вопросу», – заключил эксперт ESPN.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий