Стивен Эй Смит: «Мы все знаем, что Джей Джей Редик – главный кандидат. Леброн Джеймс работает за кулисами. Хватит нести хрень»

Стивен Эй Смит критически отозвался о поисках главного тренера «Лейкерс».

«Желаю Джей Джей Редику всего, что сделает его счастливым. Но вот, в чем дело. Мы всегда говорим, что Леброн Джеймс пытается контролировать освещение событий. Что мы должны думать, когда мы знаем, что Дарвин Хэм близок к увольнению, а ты начинаешь подкаст с Редиком. В котором обсуждаешь стратегии, схемы и тому подобные вещи. И вот, внимание, Редик становится ведущим кандидатом на пост главного тренера «Лейкерс».

Мы можем обсуждать Джеймса Боррего сколько угодно, но в «Шарлотт» он выигрывал 44% игр. Мы все знаем, что Редик главный кандидат.

Касательно Леброна Джеймса. Если это выглядит уткой и ходит как утка, это не мангуст. Он продвигает свою позицию за кулисами. Прекратите нести хрень. И хватит его слушать по этому вопросу», – заключил эксперт ESPN.