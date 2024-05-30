Рэджон Рондо рассматривается в качестве кандидата в тренерский штаб «Лейкерс»
«Лейкерс» просматривают кандидатов в тренерский штаб команды.
Конечный состав будет зависеть от выбора нового главного тренера.
По информации источника, среди имен, обсуждавшихся в организации в качестве возможных ассистентов, был двукратный чемпион НБА, в том числе в составе клуба из Лос-Анджелеса, Рэджон Рондо.
Также упоминались Скотт Брукс («Портленд»), Сэм Касселл («Селтикс»), Джаред Дадли («Мэверикс»).
Рондо закончил игровую карьеру в апреле этого года. После объявления звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассуждал в подкасте о тренерском потенциале бывшего баскетболиста.