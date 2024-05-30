Рэджон Рондо рассматривается в качестве кандидата в тренерский штаб «Лейкерс»

Теги возможные переходы Бостон Рэджон Рондо Даллас Сэм Кэсселл Лейкерс Портленд НБА Скотт Брукс Джаред Дадли Баскетбол

«Лейкерс» просматривают кандидатов в тренерский штаб команды.

Конечный состав будет зависеть от выбора нового главного тренера.

По информации источника, среди имен, обсуждавшихся в организации в качестве возможных ассистентов, был двукратный чемпион НБА, в том числе в составе клуба из Лос-Анджелеса, Рэджон Рондо.

Также упоминались Скотт БруксПортленд»), Сэм Касселл («Селтикс»), Джаред Дадли («Мэверикс»).

Рондо закончил игровую карьеру в апреле этого года. После объявления звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассуждал в подкасте о тренерском потенциале бывшего баскетболиста.

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1 комментарий
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Рондо было бы прям круто увидеть в тренерском штабе))
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