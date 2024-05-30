Рэджон Рондо рассматривается в качестве кандидата в тренерский штаб «Лейкерс»

«Лейкерс» просматривают кандидатов в тренерский штаб команды.

Конечный состав будет зависеть от выбора нового главного тренера.

По информации источника, среди имен, обсуждавшихся в организации в качестве возможных ассистентов, был двукратный чемпион , в том числе в составе клуба из Лос-Анджелеса, .

Также упоминались (« »), Сэм Касселл («Селтикс»), («Мэверикс»).

Рондо закончил игровую карьеру в апреле этого года. После объявления звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассуждал в подкасте о тренерском потенциале бывшего баскетболиста.