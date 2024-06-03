Брайан Уиндхорст: «Лейкерс» настаивают на том, что находятся на ранней стадии поиска главного тренера»

Теги Лейкерс Джей Джей Редик НБА Джеймс Боррего Брайан Уиндхорст Баскетбол

«Лейкерс» опровергают информацию о решении по кандидатуре главного тренера.

«Лейкерс» настаивают, что находятся на начальной стадии процесса поиска главного тренера. Что им предстоит еще много шагов, и они собираются быть максимально дотошными. Так что «здесь пока не на что смотреть, и не беспокойтесь». Передаю вам то, что мне сообщили несколько человек.

Моя информация по этому вопросу обрывочна. Некоторые говорят, что эта позиция за Джей Джей Редиком. Другие говорят, что это процесс. Я подозреваю, что ответ мне известен, но передам только то, что мне точно известно. Джеймс Боррего прошел через несколько собеседований, он реальный претендент. Но у Джей Джей Редика очень сильные позиции», – иронично заметил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

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2 комментария
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Чуваку вообще ничего не известно, тупо воздух гоняет
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Процесс на публику, мол, у нас тут процесс, чтобы не было кипиша, показ, что всё демократично, а там и Редиса обьявим самым хорошим человеком. Хотя его уже подобрали(брал) еще до увольнения Гугл Хрома.
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