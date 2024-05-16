Марк Дэвис назначен главным судьей на 6-й матч «Миннесота» – «Денвер»

Марк Дэвис будет главным судьей на 6-м матче серии «Миннесота» – «Денвер» (2-3).

Дэвис также был главным судьей на 2-м матче, в котором «Наггетс» проиграли «Тимбервулвс» на своей площадке со счетом 80:106. Во время встречи игроки «Наггетс» и главный тренер выражали недовольство судейством.

Во время первой четверти Мэлоун устроил жесткий выговор судье после того, как лидеры соперника Карл-Энтони Таунс и Энтони Эдвардс избежали фолов в нападении в спорных ситуациях.

Разыгрывающий « » во время игры бросил в Дэвиса полотенце и согревающий пакет, в результате чего был оштрафован лигой на 100 000 долларов. Также игрок показывал жест с намеком на то, что судья куплен.