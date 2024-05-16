Марк Дэвис назначен главным судьей на 6-й матч «Миннесота» – «Денвер»

Теги Денвер Миннесота НБА судьи НБА плей-офф Майкл Мэлоун Марк Дэвис Джамал Мюррэй Баскетбол

Марк Дэвис будет главным судьей на 6-м матче серии «Миннесота» – «Денвер» (2-3).

Дэвис также был главным судьей на 2-м матче, в котором «Наггетс» проиграли «Тимбервулвс» на своей площадке со счетом 80:106. Во время встречи  игроки «Наггетс» и главный тренер Майкл Мэлоун выражали недовольство судейством.

Во время первой четверти Мэлоун устроил жесткий выговор судье после того, как лидеры соперника Карл-Энтони Таунс и Энтони Эдвардс избежали фолов в нападении в спорных ситуациях. 

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй во время игры бросил в Дэвиса полотенце и согревающий пакет, в результате чего был оштрафован лигой на 100 000 долларов. Также игрок показывал жест с намеком на то, что судья куплен.

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2 комментария
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Если опять тюремный баскетбол начнётся, надеюсь, Денвер тоже будет рубить соперника в ответ
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