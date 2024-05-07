Судья Марк Дэвис объяснил решения в отношении Джамала Мюррэя и Майкла Мэлоуна

Судья Марк Дэвис прокомментировал спорные эпизоды 2-го матча в Денвере.

Главный тренер «Наггетс» устроил жесткий выговор арбитру, но избежал технического. Разыгрывающий команды бросил на паркет во время игры согревающий пакет и был наказан только техническим замечанием.

Дэвис: Я не заметил предмет на площадке и то, откуда он прилетел до момента, когда Таунс набрал очки.

Журналист: Если бы вы заметили сразу и поняли, откуда прилетел предмет, каким было бы наказание?

Дэвис: Если бы поняли сразу, что предмет прилетел со скамейки, то посмотрели бы повтор на предмет враждебных действий. Наказанием стал бы технический фол.

Журналист: Только технический, не удаление?

Дэвис: Да. Для удаления необходимо было установить, что предмет был брошен в кого-то конкретно, а не на эмоциях.

Журналист: Почему Мэлоун избежал наказания за выход на площадку и обращение к рефери?

Дэвис: И хотя Мэлоун был заметно разочарован своей командой и судейскими решениями, я не услышал от него слов, которые тянули бы на технический фол.