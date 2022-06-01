Скотт Фостер и Тони Бразерс – в списке судей на финал НБА-2022

представила список арбитров, которые будут работать на матчах финальной серии этого года.

Известные судьи и Тони Бразерс вошли в данный список. Фостер является самым опытным рефери и представленной группы, для него нынешний финал 15-й в карьере. Для Бразерса предстоящая серия станет 11-й.

Также в список из 12 судей для обслуживания матчей между и вошли: Джеймс Кэйперс (11-й финал), Марк Дэвис (11), Зак Забра (9), Джон Гоубл (6), Дэвид Гатри (5), Кейн Фицджеральд (4), Эрик Льюис (4), Джош Тивен (3), Кортни Кирклэнд (2), Джеймс Уильямс (2).

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