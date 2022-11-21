Защитник был удален в четвертой четверти матча с (137:129).

Монк после попадания с фолом в быстром отрыве поиграл мышцами, а затем толкнул Киллиана Хэйса.

Судья Марк Дэвис за такое празднование выписал Монку технический, который стал для игрока вторым.

Монк набрал 8 очков, 3 подбора и 2 передачи со скамейки.

«Говорю детям: «Ваш отец завоевал меня благодаря объедкам стейка». Саванна Бринсон – главная женщина в жизни Леброна