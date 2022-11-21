Малик Монк был удален за празднование попадания и толчок соперника
Защитник «Сакраменто» Малик Монк был удален в четвертой четверти матча с «Детройтом» (137:129).
Монк после попадания с фолом в быстром отрыве поиграл мышцами, а затем толкнул Киллиана Хэйса.
Судья Марк Дэвис за такое празднование выписал Монку технический, который стал для игрока вторым.
Монк набрал 8 очков, 3 подбора и 2 передачи со скамейки.
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