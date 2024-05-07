Майкл Мэлоун устроил жесткий выговор судье, но избежал технического

Теги Денвер Миннесота НБА Баскетбол - видео судьи НБА плей-офф Майкл Мэлоун Баскетбол

Майкл Мэлоун выразил недовольство судейскими решениями.

Во время первой четверти второго матча серии «Денвер» – «Миннесота» (80:106, 0-2) главный тренер хозяев устроил жесткий выговор судье после того, как лидеры соперника Карл-Энтони Таунс и Энтони Эдвардс избежали фолов в нападении в спорных ситуациях. 

Мэлоун вышел на площадку и что-то сказал прямо судье в лицо, но не получил за это технический фол.

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8 комментариев
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Очень странно. В регулярке теоретически вообще удалить могли, а тут даже одного технаря не дали. Странные двойные стандарты
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Зачем давать? Мужику и так плохо
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Мэлоун должен в том числе выразить недовольство и своими действиями. Вся команда явно не готова ни физически ни теоретически ни ментально к противостоянию с Миннесотой.
Хотя и с фронт-офиса команды также спросить необходимо, чем они занимались прошлое лето и зиму.
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🤡 Эдвардсу за красивые глазки технарь не думая дали
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+2
Ответ ta1ib
Мэлоун должен в том числе выразить недовольство и своими действиями. Вся команда явно не готова ни физически ни теоретически ни ментально к противостоянию с Миннесотой. Хотя и с фронт-офиса команды также спросить необходимо, чем они занимались прошлое лето и зиму.
"Папочка Lakers" близок к тому, чтобы стать сыном Тимбервулвс)
+2
0
+2
Ответ ta1ib
Мэлоун должен в том числе выразить недовольство и своими действиями. Вся команда явно не готова ни физически ни теоретически ни ментально к противостоянию с Миннесотой. Хотя и с фронт-офиса команды также спросить необходимо, чем они занимались прошлое лето и зиму.
Все верили что они неудержимы. Мол очередная династия. А по факту сильная команда но играла против команд с травмами. Ситуация схожа с Милуоки чемпионского образца.
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именно этот судья всегда предвзято судит
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