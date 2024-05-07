Майкл Мэлоун устроил жесткий выговор судье, но избежал технического

Майкл Мэлоун выразил недовольство судейскими решениями.

Во время первой четверти второго матча серии « » – « » (80:106, 0-2) главный тренер хозяев устроил жесткий выговор судье после того, как лидеры соперника Карл-Энтони Таунс и Энтони Эдвардс избежали фолов в нападении в спорных ситуациях.

вышел на площадку и что-то сказал прямо судье в лицо, но не получил за это технический фол.