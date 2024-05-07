Джамал Мюррэй по ходу игры бросил на паркет согревающий пакет

Теги происшествия Денвер Миннесота НБА Баскетбол - видео судьи НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

Джамал Мюррэй бросил на паркет согревающий пакет.

Эпизод произошел по ходу игры во второй четверти второго матча серии «Денвер» – «Миннесота» (80:106, 0-2) во время атаки гостей.

Защитник «Наггетс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп подобрал паркет и швырнул его в сторону, встреча продолжилась без свистка судьи.

Мюррэй был наказан техническим замечанием.

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11 комментариев
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А если бы кто-то наступил, поскользнулся и получил травму. Маловато технаря
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Джамал вообще как-то непривычно поплыл, очень неожиданный X-фактор серии
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вроде же обычно полотенце бросают на ринг
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И намазал он прилично
Рвут и жгут ребята Финча
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Он там еще интересные жесты показывал судьям) Сломался Джамал, как по игре так и ментально, с таким настроем можно и вообще без побед остаться.
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Что-то быстро он. Если не соберется, у Денвера шансов нет, в лучшем случае победу-другую зацепить. Считаю, без него бы Лейкерс не прошли.
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Поплыл Мюррей.
Он в этой серии должен рвать и метать, а в общем-то и прошлую провел так себе (хоть и были мега крутые ключевые броски) и эту проваливает.
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это от безнадеги. Денвер явно не готов психологически к такому уровню конкуренции от Вулвс.
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Ответ ST-L
вроде же обычно полотенце бросают на ринг
В твиттере еще обнаружили момент, где Мюррей и полотенце бросил.
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Джамал вообще как-то непривычно поплыл, очень неожиданный X-фактор серии
Он и в серии с Лал руинил все, но все видят только геймвиннеры
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