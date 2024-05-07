Джамал Мюррэй по ходу игры бросил на паркет согревающий пакет
Джамал Мюррэй бросил на паркет согревающий пакет.
Эпизод произошел по ходу игры во второй четверти второго матча серии «Денвер» – «Миннесота» (80:106, 0-2) во время атаки гостей.
Защитник «Наггетс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп подобрал паркет и швырнул его в сторону, встреча продолжилась без свистка судьи.
Мюррэй был наказан техническим замечанием.
Рвут и жгут ребята Финча
Он в этой серии должен рвать и метать, а в общем-то и прошлую провел так себе (хоть и были мега крутые ключевые броски) и эту проваливает.