Джамал Мюррэй по ходу игры бросил на паркет согревающий пакет

Джамал Мюррэй бросил на паркет согревающий пакет.

Эпизод произошел по ходу игры во второй четверти второго матча серии « » – « » (80:106, 0-2) во время атаки гостей.

Защитник «Наггетс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп подобрал паркет и швырнул его в сторону, встреча продолжилась без свистка судьи.

был наказан техническим замечанием.