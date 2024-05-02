Чарльз Баркли о претензиях к Фрэнку Вогелю и Дарвину Хэму: «Молокососы из медиа, займитесь делом, хватит примазываться к игрокам»
Чарльз Баркли резко высказался в защиту тренеров выбывших из плей-офф команд.
«Мы смотрим все игры и многие ток-шоу. Многие люди на телевидении трусы. Они хотят понравиться игрокам, не хотят выполнять свою работу.
Хочу сказать о тренерах. Все, кто думают, что «Лейкерс» провалились из-за Дарвина Хэма, а «Финикс» из-за Фрэнка Вогеля, ничего не понимают. Вогель – отличный тренер. Хэм – замечательный специалист, пытающийся запустить свою карьеру. Все вы, молокососы, шуты и идиоты из разных медиа, которые пытаются примазаться к игрокам, займитесь делом.
«Лейкерс» и «Санз» – отстой, но не из-за тренеров, а из-за игроков.
Фух, мне полегчало», – высказался Баркли.