Чарльз Баркли о претензиях к Фрэнку Вогелю и Дарвину Хэму: «Молокососы из медиа, займитесь делом, хватит примазываться к игрокам»

Теги Лейкерс Финикс НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Фрэнк Вогель Дарвин Хэм Баскетбол

Чарльз Баркли резко высказался в защиту тренеров выбывших из плей-офф команд.

«Мы смотрим все игры и многие ток-шоу. Многие люди на телевидении трусы. Они хотят понравиться игрокам, не хотят выполнять свою работу.

Хочу сказать о тренерах. Все, кто думают, что «Лейкерс» провалились из-за Дарвина Хэма, а «Финикс» из-за Фрэнка Вогеля, ничего не понимают. Вогель – отличный тренер. Хэм – замечательный специалист, пытающийся запустить свою карьеру. Все вы, молокососы, шуты и идиоты из разных медиа, которые пытаются примазаться к игрокам, займитесь делом.

«Лейкерс» и «Санз» – отстой, но не из-за тренеров, а из-за игроков.

Фух, мне полегчало», – высказался Баркли.

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7 комментариев
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Фух, и мне тоже полегчало. Спасибо, Чарльз.
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Базовик.
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Аминь, сэр Чарльз!)
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Хоть кто-то наконец сказал правду! Красавчик!
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Чак последний правдоруб на ТВ. Когда он уйдет некому будет сказать неудобную правду.
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в нба надо отменить тренеров давно
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как может человек с контрактом 2 млн дол в год организовать троих тусовщиков с зарплатами в 50 млн дол в год каждый......не понимаю)
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