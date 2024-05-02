Дрэймонд Грин о возможном увольнении Дарвина Хэма: «Это чушь»

Теги возможные переходы Леброн Джеймс Лейкерс НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Бронни Джеймс Дарвин Хэм Баскетбол

Дрэймонд Грин не считает Дарвина Хэма главным виновником поражения «Лейкерс».

«Интересные новости из лагеря «Лейкерс». Леброн Джеймс выйдет на рынок свободных агентов. Это будет любопытно. Но я не вижу его за пределами Лос-Анджелеса. Мы слышали новости. «Лейкерс» могут взять Бронни Джеймса на драфте. Лично я думаю, что это было бы потрясающе.

Клубу надо решить, что делать дальше. Если Джеймс уйдет, что предпринять? Обменять Энтони Дэвиса? Что будет с Дарвином Хэмом?

Я думаю, что будет неправильно уволить его. На него свалят вину за провальный сезон, но это чушь. Их состав не улучшился по сравнению с прошлым годом. И они были командой плей-ин.

Посмотрим, что будет с организацией, но какие-то изменения неизбежны», – завил форвард «Голден Стэйт» в своем подкасте.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Конечно, Грин и другие конкуренты по Западу мечтают, чтобы Хэм остался. ;)
+2
0
+2
... Чем больше читаешь Грина, тем больше растёт ощущение, что уж очень хочется ему играть с Джеймсом, учитывая одного агента, совместные тусовки и комментарии.
0
0
0
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Конечно, Грин и другие конкуренты по Западу мечтают, чтобы Хэм остался. ;)
ГСВ скорее всего в следующем году опять мимо ПО. Так что им сейчас больше надо думать о конкурентах за первый пик
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий