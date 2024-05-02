Дрэймонд Грин о возможном увольнении Дарвина Хэма: «Это чушь»

Дрэймонд Грин не считает Дарвина Хэма главным виновником поражения «Лейкерс».

«Интересные новости из лагеря « ». выйдет на рынок свободных агентов. Это будет любопытно. Но я не вижу его за пределами Лос-Анджелеса. Мы слышали новости. «Лейкерс» могут взять на драфте. Лично я думаю, что это было бы потрясающе.

Клубу надо решить, что делать дальше. Если Джеймс уйдет, что предпринять? Обменять Энтони Дэвиса? Что будет с ?

Я думаю, что будет неправильно уволить его. На него свалят вину за провальный сезон, но это чушь. Их состав не улучшился по сравнению с прошлым годом. И они были командой плей-ин.

Посмотрим, что будет с организацией, но какие-то изменения неизбежны», – завил форвард «Голден Стэйт» в своем подкасте.