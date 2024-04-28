Чарльз Баркли: «Мы не отправим «Новый Орлеан» в Канкун. Пусть едут в Галвестон своим ходом»

Чарльз Баркли остался недоволен выступлением «Пеликанс».

Ведущий TNT отказался отправлять «Пеликанс» «на рыбалку» в Канкун.

«Мы даже не отправим их в Канкун. Мы отправим их в Галвестон. С его грязной водой, омывающей берег, который некоторые люди почему-то считают пляжем. Тащите свои задницы в Галвестон, в Техас.

Вам придется ехать своим ходом. Мы даже не купим вам билеты на самолет», – разошелся , вызвав истерический смех у Шакила О’ .

« » уступил в третьем матче против «Оклахомы» (85:106) и проигрывает серию всухую 0-3.