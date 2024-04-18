Чарльз Баркли: «Я бы хотел, чтобы НБА отстранила Джонтэя Портера на пять лет, чтобы дать ему еще один шанс»

Чарльз Баркли считает, что НБА должна была дать Джонтэю Портеру второй шанс.

«Я бы хотел, чтобы НБА отстранила на пять лет, чтобы дать ему еще один шанс. Я понимаю почему они это сделали, но он еще такой молодой парень.

Ник Сэйбен, величайший тренер в истории студенческого футбола, однажды сказал: «Меня критикуют, когда какой-то молодой парень облажался, а я дал ему второй шанс. А что я должен сделать? Я никогда не выброшу 18-летнего парня на помойку и не скажу: «Удачи тебе до конца жизни».

Я восхищаюсь Сэйбеном, потому что все мы делали глупости, когда были молоды. Я бы наказал парня и дал ему второй шанс», – сказал член Зала славы.

пожизненно дисквалифицировала центрового « » Портера за ставки.