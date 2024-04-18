Чарльз Баркли: «Я бы хотел, чтобы НБА отстранила Джонтэя Портера на пять лет, чтобы дать ему еще один шанс»

Теги Торонто НБА Чарльз Баркли Ник Сэйбен Джонтэй Портер Баскетбол

Чарльз Баркли считает, что НБА должна была дать Джонтэю Портеру второй шанс.

«Я бы хотел, чтобы НБА отстранила Джонтэя Портера на пять лет, чтобы дать ему еще один шанс. Я понимаю почему они это сделали, но он еще такой молодой парень.

Ник Сэйбен, величайший тренер в истории студенческого футбола, однажды сказал: «Меня критикуют, когда какой-то молодой парень облажался, а я дал ему второй шанс. А что я должен сделать? Я никогда не выброшу 18-летнего парня на помойку и не скажу: «Удачи тебе до конца жизни».

Я восхищаюсь Сэйбеном, потому что все мы делали глупости, когда были молоды. Я бы наказал парня и дал ему второй шанс», – сказал член Зала славы.

НБА пожизненно дисквалифицировала центрового «Торонто» Портера за ставки.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Тут просто не Джа Морэнт или Зайон который баловался такими вещами, тут ролевик, его судьба НБА безразлична и в целом бан - норм вещь.

Но было бы интересно посмотреть на то, как бы они поступили с «будущим» или же нынешним лицом лиги, если б такая ситуация произошла б с игроком крупного масштаба.
+21
-1
+20
Ответ Грозовая Тень
Бёрдмена, насколько я помню, тоже дисквалифицировали пожизненно, но он смог вернуться через два года. Так что, если, Портер будет хорошо себя вести, прищнает вину, пройдёт терапию, то может года через два сделают дискву условной, и разрешат вернуться
Андерсена за наркоту отстранили, но там через два года он имел право восстановится и его вернули. А тут вопрос денег и репутации лиги, большие дяди такое не любят
+13
0
+13
бан как показательная порка, чтобы другим неповадно было
+8
0
+8
Если б он просто делал ставки на всё подряд, то можно было бы списать на глупость, молодость и говорить о втором шансе. Но это другой случай. Чувак симулировал травмы, игрался со статистикой намеренно собирая меньше букмекерской линии. Не дадут ему второй шанс, о нем через месяц уже никто и не вспомнит.
+4
0
+4
Ответ Lays
Тут просто не Джа Морэнт или Зайон который баловался такими вещами, тут ролевик, его судьба НБА безразлична и в целом бан - норм вещь. Но было бы интересно посмотреть на то, как бы они поступили с «будущим» или же нынешним лицом лиги, если б такая ситуация произошла б с игроком крупного масштаба.
Бёрдмена, насколько я помню, тоже дисквалифицировали пожизненно, но он смог вернуться через два года. Так что, если, Портер будет хорошо себя вести, прищнает вину, пройдёт терапию, то может года через два сделают дискву условной, и разрешат вернуться
+3
0
+3
Ответ Lays
Тут просто не Джа Морэнт или Зайон который баловался такими вещами, тут ролевик, его судьба НБА безразлична и в целом бан - норм вещь. Но было бы интересно посмотреть на то, как бы они поступили с «будущим» или же нынешним лицом лиги, если б такая ситуация произошла б с игроком крупного масштаба.
думаю в мире так много парней, которые готовы стать лицом нба, что лига бы также жёстко поступила. а вот репутация для нба та вещь, которую сложно заработать, но легко потерять.
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий