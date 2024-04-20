Шакил О’Нил и Чарльз Баркли спрогнозировали победителей 1-го раунда плей-офф

Шакил О’Нил и Чарльз Баркли назвали команды, которые победят в 1-м раунде.

Легендарный центровой, ныне эксперт TNT назвал « », «Филадельфию», «Индиану» и « » в качестве команд, которые пройдут во 2-й раунд на Востоке, на Западе он отдал предпочтение «Оклахоме», «Лейкерс», « » и « ».

Его коллега выбрал те же самые команды на Востоке, а на Западе единственным отличием стал выбор «Денвера» вместо « ».

Плей-офф НБА стартует сегодня четырьмя матчами.