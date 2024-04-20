Шакил О’Нил и Чарльз Баркли спрогнозировали победителей 1-го раунда плей-офф
Шакил О’Нил и Чарльз Баркли назвали команды, которые победят в 1-м раунде.
Легендарный центровой, ныне эксперт TNT назвал «Бостон», «Филадельфию», «Индиану» и «Орландо» в качестве команд, которые пройдут во 2-й раунд на Востоке, на Западе он отдал предпочтение «Оклахоме», «Лейкерс», «Финиксу» и «Далласу».
Его коллега выбрал те же самые команды на Востоке, а на Западе единственным отличием стал выбор «Денвера» вместо «Лейкерс».
Плей-офф НБА стартует сегодня четырьмя матчами.
Ну спасибо Чак