Шакил О’Нил и Чарльз Баркли спрогнозировали победителей 1-го раунда плей-офф

Теги Бостон Даллас Денвер Индиана Лейкерс Майами Шакил О′Нил Милуоки Нью-Йорк Орландо Филадельфия Финикс НБА Чарльз Баркли Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

Шакил О’Нил и Чарльз Баркли назвали команды, которые победят в 1-м раунде.

Легендарный центровой, ныне эксперт TNT назвал «Бостон», «Филадельфию», «Индиану» и «Орландо» в качестве команд, которые пройдут во 2-й раунд на Востоке, на Западе он отдал предпочтение «Оклахоме», «Лейкерс», «Финиксу» и «Далласу».

Его коллега выбрал те же самые команды на Востоке, а на Западе единственным отличием стал выбор «Денвера» вместо «Лейкерс».

Плей-офф НБА стартует сегодня четырьмя матчами.

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13 комментариев
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Ответ kc6nxy8whs
Чарльз хорош, серия у Лейкерс в кармане
В прошлом году он за Денвер топил, так что проклятие на них не работает))
+18
0
+18
Денвер катком пройдуться по ЛаЛ счёт в серии будет 4-1
+15
-4
+11
Ответ Стилоблок
Не устал ещё?)
С 1994г. за Индиану. Много интересных сезонов было. Верю в команду!!!
+9
0
+9
Чарльз хорош, серия у Лейкерс в кармане
+11
-6
+5
Ответ Dimonwww
Вперед Иноходцы!!! За титулом!!!
Не устал ещё?)
+5
-1
+4
Денвер:
Ну спасибо Чак
+3
-1
+2
Теперь представим, что они назвали бы ровно наоборот, оппонентов этих команд.Кто-нибудь бы удивился?Так что это пальцем в небо.Даже Майами даст такой бой Бостону, что может победить.Не говоря уже про остальных.
+3
-2
+1
Похоронил Санс. Ну за что, Чак?!
+1
0
+1
Вперед Иноходцы!!! За титулом!!!
+2
-2
0
Уже думается вместо Мэджик /Кливленд, вместо Финикса/Миннисота 😂 понятно каждый топит за своих:)
0
0
0
Ответ Владимир Л.
Теперь представим, что они назвали бы ровно наоборот, оппонентов этих команд.Кто-нибудь бы удивился?Так что это пальцем в небо.Даже Майами даст такой бой Бостону, что может победить.Не говоря уже про остальных.
Майами не даст бой Бостону. Если будет 4-1 то это уже хорошо для Майами
+3
-3
0
Ответ Каро Шелупонев
Майами не даст бой Бостону. Если будет 4-1 то это уже хорошо для Майами
Посмотрим.
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