Генеральный менеджер «Санз» Джеймс Джонс: «В это межсезонье у нас есть все, чтобы добавить игроков на нужные нам позиции»

Теги Миннесота Финикс Джеймс Джонс НБА НБА плей-офф Фрэнк Вогель Баскетбол

Джеймс Джонс прокомментировал итоги сезона «Финикса».

«Думаю, что Фрэнк Вогель проделал отличную работу, с учетом обстоятельств. Персонал справился со своими задачами. Игроки хорошо делали свое дело, правда, недостаточно хорошо, чтобы достичь наших целей.

В это межсезонье у нас есть все, чтобы добавить игроков на нужные нам позиции, чтобы сделать команду лучше.

Мы достигли прогресса в области коммуникации. Но под давлением командная «химия» нарушилась. Мы столкнулись с недостатком организованности и неуверенностью, и нам нужно это исправить.

Используем все каналы и возможности, чтобы надстроить наш состав. Важно помнить, что в нашей ротации шесть, семь, восемь действительно отличных баскетболистов.

Взаимодействие приходит со временем. Сплоченность приходит под огнем. В следующем сезоне парни вернутся к тренировкам куда более плотным, единым коллективом», – рассказал генеральный менеджер «Санз».

«Финикс» имеет 209 миллионов долларов в зарплатной ведомости на следующий сезон. Предполагаемый размер налога на роскошь – 116 миллионов.

«Санз» вышли за второй потолок зарплат и столкнутся с жесткими ограничениями на возможности по формированию состава.

Команда закончила выступление в сезоне-2023/24, уступив «Миннесоте» в первом раунде плей-офф (0-4).

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