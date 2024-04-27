Лука Дончич показал жест «слишком маленький» после попадания через Кавая Ленарда

Теги Даллас Клипперс НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Кавай Ленард Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич показал жест «слишком маленький» во время 3-го матча с «Клипперс».

Разыгрывающий «Далласа» продемонстрировал обидный жест после точного броска через руки форварда калифорнийцев Кавая Ленарда.

«Мэверикс» одержали победу над «Клипперс» – 101:90, 2-1. В активе словенца 22 очка, 10 подборов и 9 передач.

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Это как минимум не уместно, Кавай дважды чемпион и дважды МВП финала
+15
-6
+9
Ответ Ильяс Бабичев
Это как минимум не уместно, Кавай дважды чемпион и дважды МВП финала
Тут даже не регалии Кавая важны, а то, что он один из самых неконфликтных людей на паркете, выпендриваться тоже не любит, странно со стороны Луки так себя вести в его адрес. Тафгая что ли из себя строит по примеру Эдвардса. Но ему это не идёт
+11
-3
+8
Ответ Алекс Баландин
Давай Лука, зли их больше 😈😈😈
Так это Клипперс разозлили Луку, ещё в 2020-м в баббле) Пришло время мести, с третьей попытки Лука отправит Клипперс отдыхать
+4
-1
+3
Кавай "киборг режим активирован")))
+2
0
+2
Ответ Ильяс Бабичев
Это как минимум не уместно, Кавай дважды чемпион и дважды МВП финала
сейчас диркмавс придет и объяснить как ты сильно ошибаешься, и вообще кто такой этот Кавай
+4
-2
+2
Сильный показал, как он "разделывает" другого сильного, кем его пугали. И не важно, что другой в "гипсе".
Это прям школа, где дети жестокие. А Лука хочет показать, что он альфа.
Дончич- выдающийся баскетболист. Но такие манеры, его точно не красят, против одного из самых спокойных игроков лиги.
0
0
0
Ответ Kemal Gul
Тут даже не регалии Кавая важны, а то, что он один из самых неконфликтных людей на паркете, выпендриваться тоже не любит, странно со стороны Луки так себя вести в его адрес. Тафгая что ли из себя строит по примеру Эдвардса. Но ему это не идёт
Не идёт – это в точку. Дончич выглядит не устрашающе, а скорее как зефирный человек из "Охотников за привидениями".
+1
-1
0
Ответ Ильяс Бабичев
Это как минимум не уместно, Кавай дважды чемпион и дважды МВП финала
Нужно стараться дизморалить соперника. Не сомневаюсь, что Лука это давно знает.
0
0
0
Ответ ruslan_bimbasov@icloud.com
Нет, не нужно, это идет в минус карму и обязательно аукнется в этой серии
Трешток всегда был частью игры.(минусы не ставлю)
0
0
0
Ответ Ильяс Бабичев
Это как минимум не уместно, Кавай дважды чемпион и дважды МВП финала
Давно слежу за Каваем, и если здоровье будет в порядке, этот жест может дорого стоить Луке! Кав. парень с характером и он большой мастер, а ещё мало болтает, много делает и как делает! Подождём ответки на паркете‼️
0
0
0
Ответ One More time
Вроде у Клипперов не такой плохой состав. Мож Лю физрук? Чото уже надоело смотреть, как они мучаются -_-
Сломанный робот, Борода на полставки, ПолуЖорж, про Уэстбрука вообще несерьезно говорить в нынешних реалиях
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий