Лука Дончич показал жест «слишком маленький» после попадания через Кавая Ленарда
Лука Дончич показал жест «слишком маленький» во время 3-го матча с «Клипперс».
Разыгрывающий «Далласа» продемонстрировал обидный жест после точного броска через руки форварда калифорнийцев Кавая Ленарда.
«Мэверикс» одержали победу над «Клипперс» – 101:90, 2-1. В активе словенца 22 очка, 10 подборов и 9 передач.
Это прям школа, где дети жестокие. А Лука хочет показать, что он альфа.
Дончич- выдающийся баскетболист. Но такие манеры, его точно не красят, против одного из самых спокойных игроков лиги.