Лука Дончич показал жест «слишком маленький» после попадания через Кавая Ленарда

Лука Дончич показал жест «слишком маленький» во время 3-го матча с «Клипперс».

Разыгрывающий « » продемонстрировал обидный жест после точного броска через руки форварда калифорнийцев .

«Мэверикс» одержали победу над « » – 101:90, 2-1. В активе словенца 22 очка, 10 подборов и 9 передач.