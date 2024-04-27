Кавай Ленард о состоянии колена: «Реакция после моего возвращения была не такой, на которую мы рассчитывали»

Кавай Ленард рассказал о состоянии правого колена.

Из-за воспаления в суставе форвард « » пропустил 9 матчей подряд и вернулся во второй встрече серии с «Мэверикс».

В третьей игре (90:101, 1-2) набрал 9 очков и 9 подборов за 25 минут. По словам звездного баскетболиста, он испытывал дискомфорт.

«Реакция после моего возвращения была не такой, на которую мы рассчитывали. Но мы позаботимся об этом. Время покажет. Мы все делаем правильно», – считает Ленард.