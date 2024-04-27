Кавай Ленард о состоянии колена: «Реакция после моего возвращения была не такой, на которую мы рассчитывали»

Теги травмы Даллас Клипперс НБА НБА плей-офф Кавай Ленард Баскетбол

Кавай Ленард рассказал о состоянии правого колена.

Из-за воспаления в суставе форвард «Клипперс» пропустил 9 матчей подряд и вернулся во второй встрече серии с «Мэверикс».

В третьей игре (90:101, 1-2) Кавай набрал 9 очков и 9 подборов за 25 минут. По словам звездного баскетболиста, он испытывал дискомфорт.

«Реакция после моего возвращения была не такой, на которую мы рассчитывали. Но мы позаботимся об этом. Время покажет. Мы все делаем правильно», – считает Ленард.

 

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3 комментария
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Команда не плохо выглядела в 1-й игре, зачем вообще возвращался?
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