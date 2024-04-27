Кавай Ленард о 4-м матче с «Далласом»: «Должен сыграть. Посмотрим, как буду чувствовать себя в субботу»

Теги травмы Даллас Клипперс НБА НБА плей-офф Кавай Ленард Баскетбол

Кавай Ленард оценил свою готовность сыграть в 4-м матче серии с «Далласом».

Из-за воспаления в коленном суставе форвард «Клипперс» пропустил 9 матчей подряд и вернулся во второй встрече серии с «Мэверикс».

После третьей игры (90:101, 1-2) Кавай признался, что чувствует себя не лучшим образом: «Реакция после моего возвращения была не такой, на которую мы рассчитывали».

«Смогу ли сыграть в воскресенье? Да, должен сыграть. Посмотрим, как буду чувствовать себя в субботу. Но я хочу играть», – заявил Ленард.

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2 комментария
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Было видно сегодня, что очень тяжело Каваю. Да и минуты ограничивали. Зря форсировал возвращение, имхо
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Даллас ночью на классе обыграл одну из самых классных команд лиги
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