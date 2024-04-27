Кавай Ленард о 4-м матче с «Далласом»: «Должен сыграть. Посмотрим, как буду чувствовать себя в субботу»

Кавай Ленард оценил свою готовность сыграть в 4-м матче серии с «Далласом».

Из-за воспаления в коленном суставе форвард « » пропустил 9 матчей подряд и вернулся во второй встрече серии с «Мэверикс».

После третьей игры (90:101, 1-2) признался, что чувствует себя не лучшим образом: «Реакция после моего возвращения была не такой, на которую мы рассчитывали».

«Смогу ли сыграть в воскресенье? Да, должен сыграть. Посмотрим, как буду чувствовать себя в субботу. Но я хочу играть», – заявил Ленард.