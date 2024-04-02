Кавай Ленард не сыграет против «Кингз» из-за боли в колене
«Клипперс» сыграют против «Сакраменто» без Кавая Ленарда.
Форвард лос-анджелесской команды не примет участие в матче из-за боли в правом колене. Норман Пауэлл заменит Ленарда в стартовой пятерке.
Проблема с коленом у Ленарда возникла после воскресной победы над «Шарлотт».
Но лоад-менеджмента на такой важной стадии сезона для ЛАК не может быть, 4 место Клипперс в опасности. Хотя через день суперматч с Наггетс, может и правда поберегли перед этой игрой, скоро узнаем