Кавай Ленард не сыграет против «Кингз» из-за боли в колене

Теги травмы Клипперс Сакраменто НБА Кавай Ленард Баскетбол

«Клипперс» сыграют против «Сакраменто» без Кавая Ленарда.

Форвард лос-анджелесской команды не примет участие в матче из-за боли в правом колене. Норман Пауэлл заменит Ленарда в стартовой пятерке.

Проблема с коленом у Ленарда возникла после воскресной победы над «Шарлотт».

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4 комментария
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Печально что в такой важный отрезок у него проблемы. Надеюсь это лоад менеджмент на игру - две, иначе будут большие проблемы.
+4
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+4
Ответ Chpokersoon
Печально что в такой важный отрезок у него проблемы. Надеюсь это лоад менеджмент на игру - две, иначе будут большие проблемы.
Классик ньюз из стана Клипперс в это время года. Каваю здорового колена на этот плей-офф, лишь бы это был разовый пропуск.

Но лоад-менеджмента на такой важной стадии сезона для ЛАК не может быть, 4 место Клипперс в опасности. Хотя через день суперматч с Наггетс, может и правда поберегли перед этой игрой, скоро узнаем
+2
-1
+1
Ответ Cash_flow
Классик ньюз из стана Клипперс в это время года. Каваю здорового колена на этот плей-офф, лишь бы это был разовый пропуск. Но лоад-менеджмента на такой важной стадии сезона для ЛАК не может быть, 4 место Клипперс в опасности. Хотя через день суперматч с Наггетс, может и правда поберегли перед этой игрой, скоро узнаем
Ну тут с одной стороны выездное турне, а с другой, лучше Кингс на спаде, чем Денвер) Тем более там 3 матча за 3 дня(по мск если), легче пропустить Денвер, а потом выиграть Юту и против Кавс рубиться дома)
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0
Ответ Cash_flow
Классик ньюз из стана Клипперс в это время года. Каваю здорового колена на этот плей-офф, лишь бы это был разовый пропуск. Но лоад-менеджмента на такой важной стадии сезона для ЛАК не может быть, 4 место Клипперс в опасности. Хотя через день суперматч с Наггетс, может и правда поберегли перед этой игрой, скоро узнаем
По предварительным данным его не будет до 12 апреля
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